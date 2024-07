"Es geht ein Ruck durch den Verein" – ASKÖ Ebensee Sportchef Hubert Peiskammer im Interview!

Details Sonntag, 28. Juli 2024 22:07

Die ASKÖ Ebensee erlebte 2023/24 eine Saison zum Vergessen. Als abgeschlagener Letzter musste man am Ende mit nur sechs Punkten auf dem Konto den Gang in die 2. Klasse antreten, auch wenn man oft nicht einmal so deutlich unterlegen war: Im Frühjahr zog man in ganzen sechs Partien mit nur einem Tor weniger den Kürzeren. Im Interview mit Ligaportal spricht Hubert Peiskammer, Sportchef und Übungsleiter der Kampfmannschaft, über die misslungene Spielzeit, die Transfers und wagt einen Blick in die Zukunft.

Ligaportal: Schauen wir kurz zurück auf die vergangene Saison. Ihr seid relativ überraschend nach zwei ganz guten Spielzeiten abgestiegen. Was waren zentrale Faktoren dafür?

Peiskammer: „Das war zum Einen die Verletzungsmisere, zum Anderen sind die Transfers auch nicht eingeschlagen. In der Rückrunde waren wir nur gegen Mondsee die deutlich schwächere Mannschaft, uns hat eben der absolute Knipser gefehlt. Ansonsten waren wir eigentlich so gut wie immer ebenbürtig. Wir haben uns jetzt stabilisiert und die Mannschaft trotzdem beisammen gehalten.“

Ligaportal: Hat sich abseits dessen personalmäßig etwas bei euch getan in der Übertrittszeit?

Peiskammer: „Wir hatten einige Umstrukturierungen im Verein, was die Mannschaft betrifft haben wir Slavko Pavlovic zurückgeholt. Christian Weissmann ist zurück nach Gschwandt gewechselt. Ansonsten hat sich nichts getan.“

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht ihr in die kommende Saison?

Peiskammer: „Unser Ziel ist es ganz klar, sich vorerst zu stabilisieren in der zweiten Klasse. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wir wollen eine gute Rolle spielen. Wir haben aber keinen Druck, die Entwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund.“

Ligaportal: Wo seht ihr euch auf lange Sicht?

Peiskammer: „Mittel- und langfristig wollen wir uns festigen und den Verein auf gesunde Füße stellen. Die Nachwuchsarbeit soll weiter vorangetrieben werden. Langfristig heißt für mich in den nächsten fünf Jahren, da wollen wir schon wieder um den Aufstieg mitspielen. Wir schauen aber wie gesagt von Spiel zu Spiel, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Wir haben auch immer 18 Spieler im Training, man spürt auch, dass ein Ruck durch den Verein geht. Es sind alle irrsinnig motiviert."

Ligaportal: Wie läuft bei euch die Vorbereitung bislang?

Peiskammer: „Es läuft gut, wir trainieren drei Mal pro Woche und die Trainingsbeteiligung ist wie schon erwähnt sehr zufriedenstellend. Gegen Attergau haben wir am Wochenende mit 1:0 gewinnen können. Kommenden Samstag spielen wir gegen Gosau, da haben wir auch das Sommerfest am Sportplatz. Die Woche drauf geht es noch zur Generalprobe gegen den SV St. Wolfgang, ehe wir gegen Gschwandt in die Meisterschaft starten.“

Ligaportal: Gibt es in der Liga irgendeine Mannschaft, die Sie als Favorit auf den Meistertitel sehen?

Peiskammer: „Ich sehe drei, vier Mannschaften vorne, Meister kann am Ende nur einer werden. Meine absoluten Favoriten sind Altmünster und Lenzing.“

