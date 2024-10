TSV Timelkam hadert mit Offensivschwäche und verpassten Chancen

Ein großes Problem im Verein stellt derzeit die Kadersituation der Reservemannschaft dar. Nach fünf absolvierten Spielen belegt die Reserve mit null Punkten den 10. Platz und musste bereits 28 Gegentore hinnehmen. Auch sportlicher Leiter Seifriedsberger spricht dieses Thema an: „Eines der größten Probleme ist aktuell unsere 1B-Mannschaft. Wir haben sehr viele junge Spieler auf dem Platz, die momentan große Schwierigkeiten haben. Hier müssen wir in naher Zukunft eine Lösung finden, um diese Situation besser in den Griff zu bekommen.“

Das Saisonziel beschreibt Seifriedsberger als vielseitig: „Das Ziel vor der Saison war, im vorderen Drittel der Tabelle zu landen. Noch wichtiger ist es uns jedoch, offensiv ansehnlichen Fußball zu spielen, der auch den Fans Freude bereitet. Das gelingt uns momentan jedoch nur teilweise. Unser Offensivpressing funktioniert leider nur phasenweise.“