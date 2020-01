2. Klasse Süd: Union Oberwang überwintert in der "Experten-Tabelle" auf Platz eins

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 13:34

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Süd versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Experten lagen bei den Top-Zwei richtig, allerdings wurden die Plätze getauscht. Die Union Oberwang "eroberte den Herbstmeistertitel", Ligaprimus Union Regau musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Die Union Mondsee Juniors, Siebenter im Herbst, sprangen auf den dritten Rang, während der "echte" Dritte aus St. Wolfgang nur als Fünfter ins Ziel kam. In der "Experten-Tabelle" wurde der SK Neukirchen/Altmünster die "Rote Laterne" los und landete am zehnten Platz. Der SV Attersee, Vorletzter in der Hinrunde, ist das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Mario Pöckl, Sportchef Union Oberwang

Runde 2 - Wilhelm Laimer, Sportchef SK Neukirchen/Altmünster

Runde 3 - Erich Schütz, Ex-Trainer Union Zell/Moos

Runde 4 - Christopher Krieg, Sektionsleiter ATSV Lenzing

Runde 5 - Manuel Strobl, Sektionsleiter Union Mondsee

Runde 6 - Ivica Ilic, Trainer ASKÖ Pinsdorf

Runde 7 - Walter Mairinger, Sektionsleiter-Stellvertreter SV Attersee

Runde 8 - Josef Durkovic, Sektionsleiter SV St. Wolfgang

Runde 9 - Edvin Durgutovic, Trainer SV Aurach

Runde 10 - Johann Stockinger, Sektionsleiter Union Gampern

Runde 11 - Franz Huemer, Sektionsleiter Union Regau

Runde 12 - Jürgen Schaufler, Funktionär SV Bad Ischl

Runde 13 - Thomas Groschl, Sektionsleiter UFC Grünau

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (02) Union Oberwang 30 (30) Punkte 35-10

2. (01) Union Regau 27 (34) 27-11

3. (07) Union Mondsee Juniors 25 (15) 24-13

4. (04) ASKÖ Pinsdorf 23 (26) 22-14

5. (03) SV St. Wolfgang 20 (26) 24-18

6. (06) SV Aurach 20 (17) 19-14

7. (05) ATSV Lenzing 16 (18) 20-24

8. (09) Union Zell/Moos 14 (11) 17-18

9. (08) Union Gampern 12 (14) 14-19

10. (13) SK Neukirchen/Altmünster 9 ( 5) 10-28

11. (11) SV Bad Ischl 1b 8 ( 8) 7-21

12. (10) UFC Grünau 6 (11) 11-22

13. (12) SV Attersee 6 ( 6) 15-33

Transferliste

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten