Union Gampern: "Der Herbst war nicht Fisch, nicht Fleisch"

Nach einer bärenstarken Rückrunde kam die Union Gampern im Vorjahr als Vierter ins Ziel und verpasste den Relegationsplatz nur um drei Punkte. In der aktuellen Saison der 2. Klasse Süd konnte die Mannschaft von Trainer Sascha Stöckl an diese Leistungen nicht anknüpfen und überwintert als Achter im Niemandsland der Tabelle. "Nach einem tollen Frühjahr haben wir uns einiges erwartet, sind aufgerund eines katastrophalen Starts aber früh ins Hintertreffen geraten und konnten in der Folge das Ruder nicht wirklich herumreißen", ist Sektionsleiter Johann Stockinger enttäuscht.

Holpriger Start

Nach einem holprigen Start mit nur drei Punkten aus den ertsten fünf Spielen feierte die Union binnen Wochenfrist zwei Siege. Die Stöckl-Elf verabäumte es jedoch, nachzulegen und fuhr in den übrigen fünf Partien nur einen "Dreier" ein - zwei Spiele gingen verloren. "Wir konnten erst im sechsten Match den ersten Sieg feiern und haben uns im gesamten Herbst schwer getan. Die Leistungen waren nicht berauschend, aber auch nicht grottenschlecht und waren im Herbst quasi die graue Maus der Liga", hält sich beim Sektionsleiter die Freude in Grenzen. Der Achtplatzierte behielt in der Fremde zwei Mal die Oberhand, konnte von fünf Heimspielen aber nur eines gewinnen. Während sechs Mannschaften weniger Treffer bejubeln durften, kassierten fünf Teams mehr Gegentore. "Der Sieg gegen Pinsdorf und das Remis gegen St. Wolfgang haben gezeigt, das Potenzial vorhanden ist, die Mannschaft hat ihr Leistungsvermögen aber nicht konstant auf den Platz gebracht", so Stockinger.

Drei Abgänge

Das 15-jährige Talent Marius Brandmayr wechselte im Winter nach Vöcklamarkt. Auch Dominik Habring und Andreas Ensinger stehen Coach Stöckl nicht mehr zur Verfügung, die beiden "Urgesteine" beendeten ihre Kampfmannschafts-Karriere und kicken künftig nur noch in der Reserve. "Wir waren an einem Stürmer dran, ein Transfer ist jedoch nicht zustandegekommend und gehen ohne Neuerwerbung in die Rückrunde", weiß Johann Stockinger und freut sich, dass Josef Gilhofer, der in den letzten Jahren im Nachwuchs tätig war, ab sofort als Co-Trainer aktiv ist.

Trainingslager in Kroatien - Rang fünf im Visier

Seit 24. Januar bereiten sich die Gamperner auf die zweite Meisterschaftshälfte vor. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Neukirchen/Vöckla trifft die Stöckl-Elf im zweiten Testspiel, gegen Pichl, am kommenden Samstag erneut auf einen Bezirksligisten. Am 27. Februar reisen die Kicker nach Kroatien und halten in Medulin ein Trainingslager ab. Nach der mäßigen Hinrunde ist für die Union die Saison mehr oder weniger gelaufen. "Der Sprung auf den fünften Platz ist möglich, mehr geht sich nicht mehr aus. Demzufolge ist im Frühjahr das oberste Ziel, eine Mannschaft zu finden und zu formen, soll Trainer Stöckl aus den jungen und erfahrenen Spielern die richtige Mischung finden", meint der Sektionsleiter. "Wir müssen im Frühjahr Fahrt aufnehmen, um mit einer schlagkräftigen Truppe in der nächsten Saison angreifen zu können".

