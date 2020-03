Union Oberwang: "Sollte nicht mehr gespielt werden können, wird es vermutlich weder Auf- noch Absteiger geben"

Details Samstag, 21. März 2020 14:07

Die Union Oberwang sammelte in der Hinrunde der 2. Klasse Süd stolze 30 Punkte und ist der erste Verfolger von Herbstmeister Regau. Am morgigen Sonntag hätte die Mannschaft von Neo-Trainer Stefan Riedl in Lenzing in die Rückrunde starten sollen, aufgrund der aktuellen Situation muss aber auch der Aufstiegsaspirant unfreiwillig pausieren. Sportchef Mario Pöckl nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Pöckl, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation und die gesetzten Maßnahmen?

"Die Maßnahmen sind nachvollziehbar, auch die Einstellung des Spielbetriebes war die richtige Entscheidung. Es sitzen alle in einem Boot und müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt".

Wie ist die aktuelle Situation im Verein bzw. in der Mannschaft?

"Auch bei uns wurde der gesamte Spielbetrieb eingestellt. Derzeit trainieren die Spieler einzeln und halten sich selbständig fit. Sollten die Bestimmen irgendwann gelockert werden, werden wir das Training intensivieren".

Glauben Sie, dass der Start der Rückrunde im Frühjahr realistisch ist?

"Aus heutiger Sicht ist ein baldiger Start der Meisterschaft schwer vorstellbar. Aber sollte es bis Mitte Mai losgehen, könnte die Saison fortgesetzt und abgeschlossen werden. Das ändert aber nichts daran, dass die Gesundheit im Vordergrund steht".

Wenn die Saison abgebrochen werden muss, welche Entscheidungen sollen getroffen werden?

"Sollte nicht mehr gespielt werden können, wird meiner Ansicht nach die Meisterschaft annulliert. Es wird weder Auf- noch Absteiger geben, starten die Ligen mit den aktuellen Mannschaften in die nächste Saison".

Wäre die Mannschaft nach der Vorbereitung für die Rückrunde bereit gewesen?

"Ja, absolut. Wir waren gut drauf und haben im kroatischen Medulin auch ein tolles Trainingslager absolviert. Unter unserem neuen Trainer weht frischer Wind, zudem hat Stefan Riedl neues Feuer entfacht. Aus unserer Sicht hätte es jederzeit losgehen können und waren heiß auf die Rückrunde".

Befürchten Sie für ihren Verein bzw. den gesamten Fußball existenzielle Probleme?

"Jeder Verein tickt anders. Ich denke, dass die aktuelle Situation und deren mögliche Auswirkungen unseren Klub nicht stark treffen. Jene Vereine, die über viele auswärtige Spieler verfügen bzw. entsprechend investiert haben, werden hingegen mehr oder weniger große Probleme bekommen".

Wird die Welt nach Corona eine andere sein, oder nimmt die Globalisierung, deren Grenzen (Wirtschaftskrise 2008, Klimawandel, Corona-Pandemie) immer wieder aufgezeigt werden, wieder Fahrt auf oder erhöht sich das Tempo sogar?

"Die derzeitige Krise ist ein Signal und glaube, dass künftig zurückgeschraubt wird und der Zusammenhalt größer ist. Ich hoffe, dass nach der Krise der Aufbau - sowohl im Sport, als auch in der Wirtschaft - behutsam vorangetrieben wird und glaube, dass eine Tempoverschärfung nicht der richtige Ansatz ist".

In der aktuellen Situation kann man klar erkennen, dass die Bevölkerung, wenn ihr ein Problem vor Augen geführt und deren Folgen bewusst gemacht wird, zu drastischen Einschränkungen bereit ist. Ist diese Krise vielleicht sogar die Chance, zum Beispiel den Klimawandel, der mittel- bzw. langfristig vermutlich mehr Opfer fordern wird als jeder Virus, aus einer anderen Sichtweise zu betrachen?

"Ich denke positiv und halte ein Umdenken für möglich. Ich bin der Meinung, dass viele Menschen die Krise als Chance betrachten, andere hingegen werden sich davon nicht beeinflussen lassen und den eingeschlagenen Weg vermutlich fortsetzen".

Zugang:

Stefan Riedl, Trainer (zuletzt TSV Frankenmarkt)





Abgänge:

Marcel Lettner, Trainer (Union Zell/Moos)

Daniel Lettner (SPG Friedburg/Pöndorf)

Transferliste OÖ 2. Klasse Süd

Testspiele:

4:0 gegen ATSV Timelkam (2MW)

4:1 gegen Union Ried/Traunkreis (2O)

4:1 gegen Union Vöcklamarkt U18

2:3 gegen Union Eberstalzell (1S)

2:3 gegen TSV Timelkam (2MW)

4:8 gegen ÖTSU Oberhofen (2LL)

Testspiele-Übersicht OÖ 2. Klasse Süd

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten