"Sind bestrebt, Lenzinger zurückzuholen"

Nach einer längeren Durststrecke absolvierte der ATSV Lenzing eine solide Hinrunde, kam als Fünfter ins Ziel und überwinterte in der oberen Tabellenregion der 2. Klasse Süd. Der einstige OÖ-Ligist wollte sich auch im Frühjahr anständig präsentieren und den Aufwärtstrend fortsetzen, aufgrund des vorzeitigen Abbruches der Saison muss die Dervishi-Elf aber zurück an den Start.

"Der ÖFB hätte zuwarten müssen"

"Die aktuelle Situation ist für alle Vereine ungemein schwierig. Die Fortsetzung der Bundesliga ist für den Fußball ein positives Signal, der Amateur-Bereich, nicht nur im Fußball, sondern in allen Mannschaftssportarten, blickt jedoch einer ungewissen Zukunft entgegen", zieren Sorgenfalten die Stirn von Sektionsleiter Christopher Krieg, der mit dem Beschluss des ÖFB-Präsidiums nicht hunderprozentig einverstanden ist. "Meiner Ansicht nach wer es Mitte April nicht notwendig, die Meisterschaft abzubrechen. Der ÖFB hätte zuwarten und die Chance wahren müssen, die Saison zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden. Wir sind von der Entscheidung nicht direkt betroffen, aber für die Aufstiegsaspiranten und jene Vereine, die im Winter investiert haben, ist es bitter."

"Verfolgen eine nachhaltige Transferpolitik"

Auch im Hausruckviertel freut man sich über die Öffnung der Sportplätze. "Auch wenn ein sinnvolles Training noch nicht möglich ist, kehren wir in der kommenden Woche wieder auf den Platz zurück, um die Gemeinschaft zu intensivieren und das System aufrechtzuerhalten", sagt Krieg und hofft, dass die neue Saison im Herbst gestartet wird. "Das eine oder andere positive Signal ist durchaus zu erkennen, dennoch sieht es noch nicht wirklich nach einem baldigen Start aus. Jetzt geht es vor allem darum, dass ÖFB und Regierung gemeinsam Lösungen finden".

In den vergangenen Jahren hat sich in Lenzing der Kader zumeist stark verändert, in der bevorstehenden Übertrittszeit sollten sich die Transfers jedoch in Grenzen halten. "Wir planen keine starke Kaderveränderung und sind vor allem bestrebt, Lenzinger zurückzuholen. Auch wenn wir vermutlich den einen oder anderen Spieler holen werden, verfolgen wir eine nachhaltige Transferpolitik", meint der Sektionsleiter.

