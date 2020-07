ASKÖ Pinsdorf will Leistungen aus Vorjahr bestätigen

Details Donnerstag, 16. Juli 2020 23:18

In einer ausgezeichneten Hinrunde in der 2. Klasse Süd konnte die ASKÖ Pinsdorf konstant überzeugen und mischte bis zur Winterpause im Kampf um den Aufstieg ganz vorne mit. Dieser Lauf sollte auch im Frühjahr fortgesetzt werden, ehe sich diesem Vorhaben das Coronavirus und die damit einhergegangene Meisterschaftsannullierung in die Quere stellten. Nichtsdestotrotz will man bei der ASKÖ nun auf den Leistungen der abgebrochenen Saison aufbauen und den Fokus bereits voll und ganz auf den bevorstehenden Restart des Spielbetriebes legen.

Intensive Vorbereitung inklusive Turnier

Mit der Erlaubnis zum gewöhnlichen Trainingsbetrieb startete auch die ASKÖ Pinsdorf in die Aufbauphase. In dieser nimmt die Ilic-Elf am Traunsee-Cup teil, welcher vom FC Altmünster für Vereine aus dieser Region als Vorbereitung organisiert wurde. Bevor man in einer Finalrunde auf einen noch unbekannten Gegner treffen wird, treten die Pinsdorfer zuvor bereits gegen die Mannschaften aus Gmunden und Gschwandt an. „Anschließend sind noch zwei weitere Testpartien vor dem Meisterschaftsstart Mitte August geplant, um finale Vorbereitungen zu treffen“, verrät Trainer Ivica Ilic. Neben den mannschaftstaktischen Aspekten soll in der Aufbauzeit besonderes Augenmerk auf die körperliche Fitness der Spieler gelegt werden. „Obwohl die Spieler in der Zwangspause ein Heimprogramm zu absolvieren hatten, befinden sich alle in einem unterschiedlichen körperlichen Zustand. An dem gilt sicherlich noch zu arbeiten“, gesteht der Übungsleiter.

Kader zum Großteil unverändert

Aufgrund der ausgezeichneten Ergebnisse und Leistungen im vergangenen Herbst war man in Pinsdorf gewillt, den Kader so weit es geht für die kommende Saison zu halten. „Bis auf Jovica Jesic (Ohlsdorf) konnten wir zum Glück alle Spieler von einem Verbleib überzeugen. Außerdem verpflichteten wir mit Adnan Agic (Gampern) eine tolle Verstärkung, die offensiv variabel einsetzbar ist und der Mannschaft sicherlich weiterhelfen wird“, zeigt sich der Trainer mit seiner Mannschaft für die kommende Saison zufrieden.

„Ziel ist es, unter die Top-Vier zu kommen“

Nach dem hervorragenden Abschneiden in der abgebrochenen Saison hat man sich in Pinsdorf einen ähnlichen Erfolg auch als Vorgabe für die bevorstehende Spielzeit gesetzt. „Unser Ziel ist es, unter die Top-Vier zu kommen. Für uns ist es wichtig, dass wir eine ganze Saison mit den besten Teams der Liga mitspielen können und uns im vorderen Feld der Tabelle etablieren“, sagt Ilic und gibt zugleich einen Einblick in die Erwartungen der ASKÖ Pinsdorf für die bevorstehende Meisterschaft.

Zugang:

Adnan Agic (Union Gampern)

Abgang:

Jovica Jesic (ASKÖ Ohlsdorf)

