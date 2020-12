2. Klasse Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Andreas Dambauer (SV Roitham)

Endergebnis:



1. Andreas Dambauer (SV Roitham / 3429 Stimmen)

2. Philipp Wöss (SV Roitham / 3079 Stimmen)

3. Markus Neudorfer (SK Polar Neukirchen/A. / 640 Stimmen)

4. Oliver Gößlbauer (SV Roitham / 617 Stimmen)

5. Lukas Eidenhammer (Union Mondsee Juniors / 218 Stimmen)

6. Marvin Seefried (SV St. Wolfgang / 205 Stimmen)

7. Josef Wimmer (SV Bad Ischl 1b / 153 Stimmen)

8. Moritz Stockinger (Union Gampern / 103 Stimmen)

9. Daniel Katzinger (SV Roitham / 81 Stimmen)

10. Philipp Feichtinger (ASKÖ Pinsdorf / 71 Stimmen)