Union Oberwang will auch heuer angreifen

Ohne eine einzige Niederlage beendete die Union Oberwang die vergangene Herbstsaison der 2. Klasse Süd 2020/21. Mit 36 erzielten, wie lediglich zehn erhaltenen Toren stellte man zudem die beste Offensive, wie auch die beste Defensive der Liga. Schlussendlich half die gute Herbstrunde auch dieses Jahr nichts, musste bekanntlich erneut abgebrochen werden und die Saison ohne Wertung beendet werden. Für die Union Oberwang geht es damit am 15. August gegen Aurach in die neue Saison, vorab sprach Ligaportal.at mit Mario Pöckl, dem sportlichen Leiter der Union.

Ligaportal: Die Sommerübertrittszeit ist mittlerweile vorbei. Hat es bei euch personelle Veränderungen gegeben?

Pöckl: „Wir haben zuletzt leider zwei Abgänge vermelden müssen, ist Fabian Meindl zu den Mondsee Juniors gewechselt, ebenso steht uns Daniel Lettner aufgrund seines Studiums nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus hat sich Andreas Hofauer eine kurze Pause genommen, voraussichtlich dürfen wir uns aber bereits im Herbst wieder über seine Rückkehr freuen. Auf der Gegenseite durften wir zwei neue Spieler bei uns begrüßen. Adel Khalili kommt aus Zell am Moos und soll unsere Offensive weiter variabler machen. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, wollten wir ihn schon im vergangenen Winter zu uns holen und sind nun froh, dass es geklappt hat. Zudem wechselte Bernhard Blesing vom SV Attersee zu uns. Er konnte sich zuletzt schon enorm steigern, wird aber womöglich erst als Back-Up in der Defensive eingeplant.“

Ligaportal: Wie zufrieden darf man mit der bisherigen Vorbereitung sein?

Pöckl: „Die Vorbereitung läuft bislang sehr gut. Wir haben mit 19. Mai gestartet und zunächst bis Mitte Juni trainiert. Nach zwei Wochen Pause haben wir dann Anfang Juli ganz klassisch gestartet mit der intensiven Phase. Die bisherigen Vorbereitungspartien waren auch ganz ordentlich, ehe wir zuletzt mit dem Cup-Spiel gegen Mondsee unser erstes Pflichtspiel absolvieren durften. Trotz der 1:4-Niederlage haben wir uns aber richtig gut verkauft, hat sich am Ende schlussendlich aber doch die Qualität durchgesetzt. Wir haben zuletzt wöchentlich Fortschritte festmachen können, sind wir aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg.“

Ligaportal: Zuvor war die fußballfreie Zeit doch unüblich lange. Wie hat sich das auf die körperliche Fitness der Spieler ausgewirkt? Gibt es da noch Defizite?

Pöckl: „Wir waren eigentlich immer eine sehr fitte Mannschaft, konnten wir uns von unseren Spielern immer auch erwarten, dass sie auch auf sich selbst schauen und sich fit halten. Demnach hat man da zum Start am 19. Mai nicht viel gemerkt. Im Spiel mit dem Ball hat man das dann schon eher gemerkt, wenngleich das mit der Zeit auch schnell besser geworden ist.“

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man nun in die neue Saison?

Pöckl: „Wir wollen natürlich wieder angreifen. Zumal wir in der letzten Saison auch ungeschlagen geblieben sind, würden wir gerne da weitermachen. Aber die Liga wird wieder ausgeglichener werden, wird es eine spannende Saison werden.“

