2. Klasse Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:56

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Thomas Lehner (ATSV Lenzing)

Endergebnis:



1. Thomas Lehner (ATSV Lenzing / 2411 Stimmen)

2. Patrick Gigerl (ATSV Lenzing / 1833 Stimmen)

3. Neven Gojic (Union Mondsee Juniors / 714 Stimmen)

4. Rene Harringer (SV Aurach / 358 Stimmen)

5. Sebastian Baumgartner (SK Polar Neukirchen/A. / 239 Stimmen)

6. Lukas Eidenhammer (Union Mondsee Juniors / 205 Stimmen)

7. Bastian Sperr (TSV Timelkam / 199 Stimmen)

8. Michael Pesendorfer (SK Polar Neukirchen/A. / 173 Stimmen)

9. Nico Haslinger (TSV Timelkam / 121 Stimmen)

10. Hannes Pfau (Union Mondsee Juniors / 76 Stimmen)

