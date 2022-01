Aufstieg vor Augen: St. Wolfgang Obmann Stephan Durkovic im Interview mit Ligaportal

Details Sonntag, 16. Januar 2022 17:14

Der Herbstmeistertitel geht in diesem Jahr an den Wolfgangsee und das zurecht. Die Burschen rund um Trainer Leyti Seck haben überzeugt und lachen mit lediglich einer Niederlage, sowie der besten Offensive und Defensive von ganz oben herab. Gemeinsam mit dem Obmann Stephan Durkovic sprechen wir über die vergangenen dreizehn Spiele und klären unter anderem auch die Meisterfrage in der 2. Klasse Süd!

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde? Mit welcher Erwartungshaltung ging man in die Saison?

Durkovic: ,,Ich denke der Herbstmeistertitel spricht eine eigene Sprache und ich denke er geht auch zurecht zu uns an den Wolfgangsee. Wir sind auf jeden Fall mit der Erwartung in die Saison gegangen, dass wir vorne dabei sind. Das wir nun ganz oben sind, gibt unser Kader auf jeden Fall her, da waren wir uns vor der Saison sicher.‘‘

Ligaportal: Was hat sich seit dem Abbruch der Saison 2019/20 im Verein getan?

Durkovic: ,,Im Sommer haben wir mit Leyti Seck einen neuen Trainer der Kampfmannschaft im Verein. Mit Leyti hat es von Anfang an sehr gut funktioniert. Die Mannschaft blieb seitdem gleich.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletze in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Durkovic: ,,Mit dem Ausfall unseres Kapitäns Florian Feichtinger hatten wir direkt eine große Lücke. Florian wird leider auch im Frühjahr nicht spielen können. Wir hatten auch weitere Ausfälle, teilweise haben 2-3 Spieler gefehlt, haben aber trotzdem ziemlich souverän gespielt.‘‘

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Durkovic: ,,Ich denke, wir werden sicher weiterspielen, auch mit einer 2G-Regelung. Für uns wäre das aber auch kein riesiges Problem.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Durkovic: ,,Wir sind Herbstmeister geworden, deswegen denke und hoffe ich natürlich der SV St. Wolfgang.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Durkovic: ,,Nein, bis dato wissen wir noch nichts. Die Mannschaft bleibt gleich und es ist auch nichts geplant.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Durkovic: ,,Ziel ist natürlich der Meistertitel, das ist relativ klar!‘‘

