Aurach möchte nach schwachem Herbst wieder mitmischen.

Details Sonntag, 13. März 2022 20:51

Die Auracher kamen von Anfang an nicht wirklich in die neue Saison in der 2. Klasse Süd. Mit fünf Niederlagen startete der Sportverein in die neue Spielzeit und konnte erst mit einem 1:3-Auswärtssieg gegen Roitham erstmals punkten. Trotzdem schaffte man nicht wirklich eine Konstanz an den Tag zu legen und beendete die Hinrunde am 10. Tabellenplatz. Gemeinsam mit dem Sektionsleiter Johann Kunesch sprechen wir über die Hinrunde und klären, wo der Schuh drückte!

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde? Mit welcher Erwartungshaltung ging man in die Saison?

Kunesch: ,,Unser Ziel ist es immer besser als im Vorjahr zu sein, jedoch gelang uns das nicht wirklich. Wenn man nach fünf Spieltagen immer noch mit 0 Punkten dasteht, knabbert das am Selbstbewusstsein. Allem in allem war es ein schwacher Herbst und wir wollen jetzt in der Rückrunde wieder voll angreifen.‘‘

Ligaportal: Wie schaut die Vorbereitung bei auch aus?

Kunesch: ,,Wir hatten viele Quarantänefälle in der Vorbereitung, da war es nicht leicht Konstanz reinzubringen. Trotzdem haben wir es geschafft auf Trainingslager zu fahren, genauer nach Hollabrunn in die Akademie, wo wir auch gegen die Amateure dort gespielt haben.‘‘

Ligaportal: Hatte man in der Hinrunde viele Verletzte oder Coronafälle?

Kunesch: ,,Gottseidank hatten wir keine dramatischen Verletzungen, nur kleine Blessuren.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Kunesch: ,,St. Wolfgang!‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Kunesch: ,,Zwei Zugänge, einen Abgang. Wir setzen nun aber immer mehr auf die U16, versuchen immer mehr die Jungen langsam an den Erwachsenenfußball heranzuführen.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Kunesch: ,,Wir wollen besser starten als in die Hinrunde, weniger Gegentore bekommen. Von Anfang an da sein und logischerweise mehr Punkte machen als im Herbst.''