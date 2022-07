TSV Timelkam: "Unser Kader ist im Sommer sicher nicht schlechter geworden"

Details Dienstag, 12. Juli 2022 10:45

Bis zum Vorjahr war der TSV Timelkam in der Gruppe Mitte-West aktiv und stand in den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften jeweils am neunten Tabellenplatz. Nach der Rückkehr in die angestammte Liga präsentierten sich die Mannen von Trainer Jürgen Seifriedsberger, der auch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt, mit einer ansprechenden Peformance und kamen in der 2. Klasse Süd als Vierter ins Ziel. Dabei hatten die Hausruckviertler im Herbst starke 28 Punkte gesammelt und mischten im Aufstiegskampf mit, in der Rückrunde fuhr der TSV aber nur 18 Zähler ein. "Im Herbst hatten wir ab und an das nötige Glück, in den ersten Spielen der Rückrunde hat das Glück aber gefehlt und haben den Anschluss verpasst. In Summe war es aber keine schlechte Saison, leider haben wir die Spielzeit mit drei Niederlagen negativ beendet", so Seifriedsberger.

23 Curic-Treffer, aber (im Frühjahr) zu viele Gegentore

Der Viertplatzierte feierte acht Heimsiege und behielt in der Fremde sechs Mal die Oberhand. Während fünf Mannschaften weniger Gegentore kassierten, trafen nur die Top-Drei der Tabelle öfter ins Schwarze - Suljo Curic zeichnete für 23 der 72 Timelkamer Treffer verantwortlich. "Vorne haben wir regelmäßig getroffen, hinten jedoch - vor allem im Frühjahr - zu viele Tore erhalten. In einer Phase, als es nicht immer rund gelaufen ist, haben wir etliche unnötige bzw. dumme Tore kassiert. Und die vielen Gegentore haben uns natürlich etliche Punkte gekostet", weiß der Trainer. "Aber im Herbst hat die Mannschaft tolle Leistungen abgeliefert, in der Rückrunde hat dann die nötige Konstanz gefehlt. Und am Schluss war dann die Luft heraußen".

Zwei Neuerwerbungen und zwei Heimkehrer

Mit Nico Haslinger (Frankenburg) und Thomas Mayrhofer (Regau) haben zwei Akteure den TSV verlassen. Beim Trainingsauftakt, am 4. Juli, konnte der Timelkamer Coach mit Alen Skrgic (Neukirchen/Vöckla) und Andreas Kuzniarski (Regau) aber zwei Neuerwerbungen begrüßen. Zudem kehrten mit Stefan Trauner (Schwanenstadt) und Sebastian Kastinger (Vöcklamarkt Nachwuchs) zwei Eigengewächse wieder zu ihrem Stammverein zurück. "Wir freuen uns über die Rückkehr der beiden Timelkamer, zudem wohnt Kuzniarski seit geraumer Zeit in unserer Gemeinde und hat sich nun unserem Verein angeschlossen. Damit ist das Transferprogramm abgeschlossen, wird in dieser Woche nichts mehr passieren. Ich denke, dass unser Kader im Sommer sicher nicht schlechter geworden ist", ist Jürgen Seifriedsberger mit seinem Personal zufrieden.

Top-Drei-Platz erwünscht

Im ersten Testspiel kreuzt der TSV am kommenden Samstag mit den Kickern aus Zipf die Klingen. Nach einer Präsenz im oberen Drittel der Tabelle, wollen die Timelkamer auch in der neuen Saison ganz vorne mitmischen. "Im Fußball muss man bestrebt sein, sich zu verbessern, darum ist ein Top-Drei-Platz das erklärte Ziel. In einer Saison kann viel passieren, es ist aber auch einiges möglich, auch für uns", blickt der Coach der neuen Spielzeit vorsichtig optimistisch entgegen. "Wir wollen vorne dabei sein und trauen uns eine Präsenz im Spitzenfeld auch zu. Allerdings erwartet uns starke Konkurrenz. Mit Oberwang, das knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt ist, ist mit Sicherheit wieder zu rechnen, denn die Union verfügt über eine tolle Mentalität. Aber neben Liga-Neuling Vöcklabruck habe ich auch Gampern auf der Rechnung, zudem sind weitere Mannschaften in Lauerstellung".

