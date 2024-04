Trotz großen Chancenplus: SK Polar Neukirchen/A. verliert auswärts gegen ATSV Lenzing

Details Sonntag, 14. April 2024 10:02

Nach zwei Unentschieden en suite wollte der SK Polar Neukirchen/A. am 18. Spieltag der 2.Klasse Süd voll anschreiben. An diesem Nachmittag war man beim ATSV Lenzing zu Gast, welcher sich letzte Woche ASKÖ Pinsdorf beugen musste. Ein heißes Duell der beiden im Mittelfeld der Tabelle platzierten Mannschaften war zu erwarten. Schlussendlich setzten sich die Heimischen mit 3:1 durch.

Gäste am Drücker – Heimteam macht die Treffer

Die Dervaderics-Schützlinge stellten das Visier von Anpfiff weg sehr offensiv ein. Dabei kam man in der Anfangsphase zu vier hochkarätigen Tormöglichkeiten, doch allesamt ließen sie ungenützt verstreichen. Die Gastgeber waren keineswegs von diesen anfänglichem Chancenfeuerwerk verunsichert und blieben ihrer Spielidee treu. Für den nächsten Aufreger in dieser Begegnung zeigte sich nun die Heimelf verantwortlich: Zehn Minuten gespielt, kombinierte man sich über die rechte Seite ins vordere Offensivdrittel, schlug das Leder in die Mitte, wo Simon Andreas Mayrhofer zum 1:0 einschoss. Für die meisten auf der Tribüne kam dieser Treffer wohl sehr unerwartet, war Neukirchen doch vor dem Führungstor drückend überlegen. Es schien, als würde der forsche Beginn der Gäste die Mannen von Coach Ehiosu erst so richtig wachgerüttelt haben. Mit der Führung im Rücken, fand man besser in die Partie. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Offensivlager beider Kontrahenten waren sichtlich bemüht, Torchancen zu kreieren, doch der jeweilige Defensivblock verschob geschickt. In der 29. Minute klingelte es erneut beim Gehäuse der Gäste, ehe sich Markus Bauer als Torschütze in die Statistik eintragen konnte. Dieser Treffer hätte aber nicht zählen dürfen, da Letztgenannter in der Situation zuvor ein Foul beging. Jener neue Spielstand signalisierte auch gleichzeitig das Pausenergebnis.

Ein Tor für Neukirchen zu wenig

Die Charakteristik des Spiels änderte sich nach dem Seitenwechsel insofern, dass die Siebtplatzierten im Ranking nochmals alles auf eine Karte setzten und versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen. Man erhöhte umgehend die Schlagzahl und schraubte in weiterer Konsequenz den Druck gehörig in die Höhe. Jenes Bemühen soll kurz vor der Stundenmarke auch in ein Tor umgemünzt werden. Philip Feichtinger machte Nägel mit Köpfen und brachte mit seinem Tor sein Team kurzerhand zurück in die Begegnung. Nun war wieder mächtig Brisanz im Spiel. Dennoch versuchten die Heimischen das Aufbäumen von Neukirchen sofort im Keim zu ersticken. Zuerst war es Hannes Pachler, der das anvisierte Ziel nur knapp verpasste und das Aluminium traf. Wenig später machte es sein Teamkollege Markus Bauer besser und sorgte mit dem 3:1 für eine Vorentscheidung. Auch in der Folge versuchte der Gast nochmal zurückzukommen, doch einerseits blieb man heute, so ehrlich muss man sein, vor dem Gehäuse nicht kaltschnäuzig genug, anderseits fanden ihre Chancen oftmals ihren Meister beim Goalie von Lenzing.

Stimmen zum Spiel:

Nihad Purkovic (Sektionsleiter ATSV Lenzing):

„Das war heute eine gute mannschaftliche Leistung. Wir können mit dem Heimsieg zufrieden sein.“

Wilhelm Laimer (Sportlicher Leiter SK Polar Neukirchen/A.):

„Wir haben neunzig Minuten eigentlich auf ein Tor gespielt. Leider haben wir heute unzählige Chancen verhaut.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.