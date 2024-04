Tabellenführer SV Ebensee dreht Torfestival beim TSV Timelkam in Überzahl

Details Freitag, 19. April 2024 23:40

Der TSV Timelkam, aktuell Tabellenzehnter in der 2. Klasse Süd, und Leader SV Ebensee 1922 boten den Zuschauern am heutigen Freitagabend im Zuge des 19. Spieltages zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3, obwohl das Heim-Team zur Pause in Front lag. Das Hinspiel war ebenfalls eine knappe Angelegenheit gewesen: Der SV Ebensee 1922 hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Hausherren gehen zwei Mal in Front

Vor 150 Zuschauern markierte Andreas Kuzniarski das 1:0 für den Gastgeber, indem er nach einem Eckball empor stieg und den Kopfball zur Führung versenkte (6.). Hernach dominierten die Gäste das Spiel klar und ließen einige gute Möglichkeiten auf den Ausgleichstreffer liegen. Dieser sollte dann verdientermaßen auch gelingen: Für das 1:1 des SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 zeichnete Gökhan Sengül verantwortlich (34.), der einen Freistoß aus großer Distanz herrlich in den Maschen versenkte. Doch die Freude beim Leader wehrte nur kurz: Siegfried Stockinger traf per brillantem Distanzschuss ins Kreuzeck zum 2:1 (39.). Zur Pause hatte der TSV Timelkam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Gästen gelingt in Überzahl die Trendumkehr

Die Gäste drückten nach dem Seitenwechsel auf das Ausgleichstor. Dieses sollte in einer stritten Szene in Minute 68 noch nicht gelingen, doch kurz darauf: Das 2:2 des SV Ebensee 1922 stellte Paul Xaver Grömer sicher (71.). Siegfried Stockinger, der in Akt eins noch mit einem Traumtor glänzte, erwies dem TSV Timelkam einen Bärendienst, als er in der 77. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Zum Ende hin drückte der Tabellenführer in Überzahl auf das Siegtor, welches in der Schlussphase auch Realität werden sollte: Florian Promberger markierte das 2:3 (83.). Am Ende verbuchte der SV Ebensee 1922 gegen den TSV Timelkam die maximale Punkteausbeute.

Statistisches & Ausblick

Der TSV Timelkam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Wer soll den SV Ebensee 1922 noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen den TSV Timelkam die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 2. Klasse Süd weiter an. Offensiv sticht der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 53 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der Tabellenprimus ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 15 Siege und vier Unentschieden. Den SV Ebensee 1922 scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Freitag tritt der TSV Timelkam bei der Union Gampern an, während der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 einen Tag später die Union Raika Regau empfängt.

2. Klasse Süd: TSV Timelkam – SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922, 2:3 (2:1)

83 Florian Promberger 2:3

71 Paul Xaver Grömer 2:2

39 Siegfried Stockinger 2:1

34 Gökhan Sengül 1:1

6 Andreas Kuzniarski 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.