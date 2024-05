SV JARAFLEX Aurach entscheidet Duell gegen SK-Kammer 1b für sich – 2:0 Heimerfolg für die Kiefer-Schützlinge

Details Samstag, 11. Mai 2024 14:36

Im Zuge der 22. Runde der 2.Klasse Süd kam es am gestrigen Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV JARAFLEX Aurach und dem SK-Kammer 1b. Ersterwähntes Team möchte heute den zweiten Sieg im Frühjahr einfahren und die absoluten Abstiegsplätze endlich vergessen machen. Unabdingbare Voraussetzung hierfür: Ein Sieg gegen den um einen Platz besser klassierten Kontrahenten. Schlussendlich fuhr das Heimteam einen souveränen Sieg ein - 2:0 der Endstand.

Kaum Torchancen in Hälfte eins

Vor rund 120 Zuseher war es eine offene, ausgeglichene Begegnung. Beide Offensivabteilungen taten sich aber ungemein schwer, die nötige Geradlinigkeit im eigenen Spiel nach vorne sowie das nötige Tempo zu entwickeln, um in weiterer Konsequenz für Gefahr vor dem jeweiligen Kasten zu sorgen. Folgerichtig prägten den ersten Spielabschnitt intensive Duelle und rassige Zweikämpfe im Mittelfeld. Der Gast aus Kammer nutzte den langen Ball als primäres Mittel, um offensiv präsent zu werden – doch man ließ die Durchschlagskraft im letzten Drittel herzlich vermissen. Auf der Gegenseite versuchte es die Heimmannschaft mit schönen Kombinationen in den Sechzehner zu gelangen – dahingehend agierte man aber noch zu ungenau im eigenen Passspiel und kam bisher (noch) zu keiner wirklich nennenswerten Torchance. So gingen beide Teams mit einem 0:0 in die Kabinen.

Traumtor und Elfmeter in zweiten 45 Minuten

Die Charakteristik änderte sich auch nach Seitenwechsel um keinen Millimeter, wobei die Elftplatzierten im Klassement mit zwei personellen Veränderungen nun mehr Tempo sowie spielerische Elemente ins eigene Spiel brachten. In der 64. Minute belohnte sich die Kiefer-Truppe für ihre bisher gezeigte engagierte Leistung in der zweiten Hälfte und ging auf absolut sehenswerte Art und Weise in Führung. Matthias Mairinger fasste sich aus rund 40 Meter ein Herz und gab seinem Schuss die nötige Richtung und Schärfe mit, sodass er kurz darauf im Eckigen einschlug – Marke Traumtor! In der Folge drückten die Mannen aus dem Hausruckviertel auf das 2:0, welches wenige Minute nach erwähnten Führungstreffer auch fiel. Dabei wurde ein Aurach-Kicker mit unerlaubten Mitteln im Straffraum gelegt – den fälligen Elfmeter verwandelte Christoph Riedl souverän und brachte sein Team damit schon deutlich auf die Siegerstraße. Die Gäste waren nun sichtlich benommen von diesen beiden Treffern binnen kurzer Zeit, versuchte dennoch Akzente nach vorne zu setzen, um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch einerseits stand man bei den vielen langen Bällen, die man schlug, sehr oft im Abseits, andererseits wussten die Heimischen den Vorsprung zu verwalten und den Fokus auf eine kompakte Defensive zu legen. In der Schlussphase der Begegnung passierte kaum Nennenswertes mehr und so hievte das Heimteam die Partie schlussendlich abgebrüht und sicher über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Jörg Kiefer (Trainer SV JARAFLEX Aurach):

„In der ersten Hälfte war die Begegnung sehr ausgeglichen. Die Veränderungen in der Halbzeit haben uns sehr gutgetan. Nach dem 2:0 haben wir die Partie sehr souverän nach Hause gespielt“.

Die Besten: David Übleis (SV JARAFLEX Aurach), Felix Urich (SV JARAFLEX Aurach)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.