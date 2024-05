Nur Remis: SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 lässt im Traunsee-Derby gegen FC Altmünster Punkte liegen

Details Sonntag, 19. Mai 2024 10:41

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 im Zuge des 23. Spieltages der 2. Klasse Süd den FC Altmünster. Für die Hausherren ging es darum, den ersten Verfolger aus Gampern hinsichtlich Titelkampfes weiterhin auf Distanz zu halten. Die Viertplatzierten im Klassement, welche auch in bestechender Form sind, wollten auch unbedingt etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Schlussendlich wurden die Zähler geteilt – 2:2 das Endergebnis.

Beide Teams treffen in der ersten Hälfte

Vor einer tollen Kulisse, rund 250 Personen mitumfassend, dauerte es nicht lange, bis beide Mannschaften auf Betriebstemperatur kamen und sich erste Chancen kreierten. In der 15. Minute zappelte der Ball dann im Netz. Verantwortlich hierfür: Ebensees Shkelqim Shabanaj, der durch einen langen Ball perfekt in Szene gesetzt wurde und zum frühen Führungstreffer für die Hausherren einschoss. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und stellten wenig später den Ausgangszustand wieder her. Nachdem man im Strafraum einen Zweikampf für sich gewinnen konnte, bediente man in der Mitte Vedad Camdzija, welcher nur mehr zum 1:1 einschieben musste (18.). In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Panzirsch-Schützlinge mit mehr Spielanteilen die leicht überlegene Truppe waren. Es war vor allem eine temporeiche Partie, es ging hin und her, aber es fehlten bis dato noch die wirklich klaren Tormöglichkeiten – für die gekommenen Zuseher eine unterhaltsame Begegnung. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

FC Altmünster sichert sich spät Punkt

Nach Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik des Spiels um keinen Millimeter. Es war weiterhin ein offener Schlagabtausch. Beide Teams schenkten sich nichts, rassige sowie intensive Zweikämpfe prägten diesen Spielabschnitt, wobei klare Torchancen erneut auf der Strecke blieben. Das nächste Highlight in dieser Partie gab es dann in der 70. Spielminute. Bei einem Eckstoß für den Tabellenführer stieg Paul Buchegger am höchsten und köpfte zum 2:1 Führungstreffer ein. Doch erneut zeigte sich Altmünster von diesem Nackenschlag kaum geschockt und drängte selbst auf den Ausgleich. Die Friedmann-Truppe wurde in dieser Phase des Spiels immer wieder durch Konter gefährlich – konnte aber daraus kein Kapital schlagen. Die Gäste blieben weiter am Drücker und erzielten in der 87. Minute den verdienten Ausgleich. Adnan Camdzija sorgte per Kopf nach perfekter Hereingabe für den 2:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Panzirsch (Trainer, FC Altmünster):

„Das war gestern ein verdienter Punkt. Wir haben das Derby voll angenommen und waren auch spielerisch die bessere Mannschaft.“

Details

