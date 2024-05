SV Ebensee sichert sich Sieg gegen ATSV Lenzing und hat Meister-Matchball!

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:59

In einer intensiven Partie der 2. Klasse Süd konnte sich der SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 mit einem 2:0 gegen den ATSV Lenzing durchsetzen und holte in Runde 24 wichtige Punkte, um am kommenden Wochenende womöglich schon den Aufstieg zu fixieren.

Anfangsphase voller Chancen

Das Spiel begann dynamisch mit einer sofortigen Chance für Lenzing in der ersten Spielminute, bei der Markus Bauer einen Freistoß direkt aufs Tor brachte, der jedoch zu leicht für den Torhüter war. Ebensee antwortete schnell mit einem gefährlichen Schuss von Fekiac in der 10. Minute, der vom Lenzinger Torwart Mladenovic pariert wurde. Die Gäste erhöhten den Druck weiter und in der 14. Minute sorgte eine Flanke von Lukas Schneider für eine Großchance durch Florian Promberger, dessen Schuss jedoch das Ziel verfehlte.

Die Führung für Ebensee stellte sich in der 17. Minute ein, als Gregor Janovic nach einem schnellen Gegenangriff und einem geschickten Doppelpass mit Gökhan Sengül den Ball ins lange Eck schoss. Dieses Tor stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf.

Zweite Halbzeit entscheidet das Spiel

Nach der Pause kam Ebensee energisch aus der Kabine. Eine weitere herausragende Aktion in der 46. Minute, bei der eine Flanke zu Schneider kam, dessen Kopfball jedoch von Torwart Mladenovic gehalten wurde, demonstrierte die anhaltende Offensivkraft der Gäste. Diese Bemühungen wurden schließlich in der 51. Minute belohnt, als eine Flanke von Janovic perfekt zu Lukas Schneider kam, der den Ball direkt verwandelte und somit das 2:0 für Ebensee markierte.

Lenzing versuchte daraufhin alles, um ins Spiel zurückzukommen. Eine signifikante Chance bot sich in der 66. Minute, als nach einem Fehler des Ebenseer Torwarts ein indirekter Freistoß im Sechzehner der Gäste zu einer Schusschance führte, die jedoch von der Mauer abgewehrt wurde. Marcel Tomesch hatte in der letzten regulären Spielminute noch eine Gelegenheit, aber sein Schuss wurde zur Ecke geklärt.

Die Gäste behielten die Kontrolle und brachten das Spiel mit einem 2:0 Endstand über die Zeit. Das Match endete nach einer vierminütigen Nachspielzeit, in der Lenzing keinen Durchbruch mehr erzielen konnte.

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing : SV Ebensee 1922 - 0:2 (0:1)

52 Lukas Schneider 0:2

18 Gregor Janovic 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Nico Ernhard erstellt.

