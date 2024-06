Offensivspektakel: Union Regau bezwingt Gschwandt 1b mit 6:3

Im Rahmen der 25. Runde in der 2. Klasse Süd setzte sich die Union Regau mit 6:3 gegen die Union Gschwandt 1b durch. In einer über aus interessanten Partie fielen am Samstagnachmittag bereits in der ersten Halbzeit sechs Tore. Letztendlich konnten sich die Regauer in der zweiten Halbzeit durchsetzen und im Frühjahr den dritten Sieg feiern.

Torreiches Spektakel in der ersten Halbzeit

Nach dem Anpfiff ließen die ersten Chancen nicht lange auf sich warten. Bereits in der 3. Minute hatten die Gäste ihre erste Möglichkeit, doch Regau-Torwart Ivica Borac parierte souverän. Auf der anderen Seite kam es in der 5. Minute zur ersten Chance für die Regauer, die jedoch ebenfalls von Schlussmann Johannes Buchschachermair vereitelt wurde.

Die Heimmannschaft ging schließlich in der 11. Minute in Führung, als Matej Andrijevic über die linke Seite in den Strafraum zog und zum 1:0 traf. Kurz darauf konnte Regau nach einem direkten Freistoß von Arsenije Bogojevic auf 2:0 erhöhen.

Doch die Gschwandtner ließen sich nicht entmutigen und antworteten prompt. Kevin Wallmen erzielte in der 20. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Patrick Spitzbart glich dann in der 33. Minute zum 2:2 aus, nachdem er einen Fehler in der Regauer Abwehr ausnutzen konnte. Eldar Sahbegovic stellte nur wenige Minuten später die Führung der Heimischen wieder her, als er in der 36. Minute das 3:2 erzielte.

Das letzte Wort in der ersten Halbzeit hatte jedoch zweite Mannschaft des Landesligisten. Bastian Grill traf in der 43. Minute zum 3:3-Ausgleich und sorgte damit für ein spannendes Ende der ersten Hälfte. Die Zuschauer wurden Zeugen eines offenen Schlagabtauschs, der Lust auf mehr machte.

Hausherren stellen kurz nach der Pause die Weichen auf Sieg

Die zweite Halbzeit begann ebenso temporeich wie die erste. In der 48. Minute spielten die Hausherren einen Angriff eiskalt zu Ende. Nach Vorarbeit von Andrijevic ließ Sahbegovic den Ball für Elias Losbichler durch, der zum 4:3 vollendete.

In der 52. Minute war es Amer Udovcic, der nach einem fein gespielten Angriff ohne Probleme das 5:3 erzielte. Dieser Treffer schien die Regauer endgültig auf die Siegerstraße zu bringen.

Den finalen Schlusspunkt setzte Sahbegovic in der 67. Minute, als er erneut zuschlug und den Endstand von 6:3 besiegelte. Die Regauer zeigten sich in der zweiten Halbzeit äußerst effektiv und ließen den Gästen keine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

In der Schlussphase des Spiels bewies Regau-Torhüter Borac seine Klasse und verhinderte den einen oder anderen Gegentreffer. Seine bärenstarke Leistung in der zweiten Halbzeit trug maßgeblich dazu bei, den Sieg abzusichern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ; ) (1200 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ; ) mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.