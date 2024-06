Meistertitel in trockenen Tüchern! SV Ebensee wieder erstklassig

Details Samstag, 01. Juni 2024 18:04

Der SV Ebensee 1922 hat in der 25. Runde der 2. Klasse Süd einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den SV Aurach errungen. Mit dem 18. Saisonsieg krönten sich die Mannen von Trainer Max Friedmann vorzeitig zum Meister und kehren in die 1. Klasse zurück. Von Beginn an dominierte der SVE das Spiel und ließ keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen.

Janovic bringt Hausherren in Front

Die Hausherren starteten offensiv und erarbeiteten sich früh mehrere Eckbälle, die jedoch zunächst keine Gefahr brachten. Aurach hatte seine erste Chance durch Lukas Pesendorfer, dessen Schuss allerdings geblockt wurde.

In den folgenden Minuten dominierte Ebensee weiterhin das Spielgeschehen. Samuel Fekiac prüfte den Aurach-Torwart Daniel Schmeisser mehrfach, aber dieser zeigte sich von Beginn an in guter Form und konnte die Schüsse abwehren. Schließlich war es Gregor Janovic, der in der 22. Minute die Auracher Abwehr überlief und den Ball zum 1:0 ins Netz schob. Der Ligaprimus ging somit verdient in Führung.

Nach diesem Treffer versuchte Aurach durch Benedikt Urich und Alex Riedl zum Ausgleich zu kommen, jedoch ohne Erfolg. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Heimischen die besseren Chancen. Mirnes Ajdinovic und erneut Fekiac scheiterten jeweils am stark agierenden Auracher Schlussmann. Ein Kopfball von Paul Buchegger traf in der 53. Minute nur den Pfosten, und auch ein weiterer Schuss von Buchegger wurde von Goalie Schmeisser pariert.

Buchegger stellt Weichen Richtung Meistertitel - Oberleitner sieht Rot

In der 67. Minute war es dann jedoch soweit: Nach einem weiten Einwurf konnte Buchegger den Ball im Netz unterbringen und erhöhte auf 2:0. Dieser Treffer brachte die Entscheidung ein gutes Stück näher. Die Stimmung auf der ESV-Sportanlage kochte über, als Shkelqim Shabanaj in der 77. Minute den Ball sensationell im Kreuzeck versenkte und somit den 3:0-Endstand markierte.

Doch das Spiel sollte noch einmal hitzig werden. In der 85. Minute sah Aurachs Jakob Oberleitner nach einer unnötigen Tätlichkeit die rote Karte, was die ohnehin schwierige Lage für die Gäste weiter verschärfte. Der SV Ebensee spielte die letzten Minuten souverän herunter und ließ nichts mehr anbrennen.

Schließlich pfiff Schiedsrichter Turic die Partie nach 92 Minuten ab. Die Fans und Spieler des SV Ebensee 1922 feierten nicht nur den klaren Sieg, sondern auch den vorzeitigen Gewinn des Meistertitels der 2. Klasse Süd. Ein großartiger Tag für die Mannschaft, die sich nun auf die Herausforderungen in der 1. Klasse Süd freuen kann.

