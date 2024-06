SPG-Grünau / Pettenbach 1c gewinnt 10 Tore Spektakel gegen SV Bad Ischl 1b

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:27

Es herrscht Aufbruchstimmung beim Tabellenletzten der 2. Klasse Süd, dem SV Zebau Bad Ischl 1b, nachdem man am vergangenen Mittwoch seit längerer Zeit für Bewegung am Punktekonto sorgen konnte und einen Sieg einfuhr. Selbstredend wollte man diese positive Energie auch in das letzte Auswärtsmatch gegen die SPG-Grünau / Pettenbach 1c mitnehmen und ebenso drei Zähler einfahren. Schlussendlich setzte sich aber das Heimteam in einer spektakulären Begegnung mit 7:3 durch.

Hausherren mit komfortabler Pausenführung

Die Anfangsphase des Matches konnte gleich mit mehreren offensiven Highlights aufwarten. Die Gäste fanden in den ersten Minuten eine hundertprozentige Torchance vor, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. In der 6. Minute gingen dann die Pramhas-Schützlinge kurzerhand in Person von Robin Mayrhofer in Führung. Wiederum nur sechs Minuten später folgte der nächste Streich des Elftplatzierten im Ranking. Christoph Karl Klinger traf zum 2:0 und verpasste den Gästen somit den zweiten Nackenschlag binnen kurzer Zeit. Doch mit diesem Treffer wachten die Mannen von Coach Strübler auf und kurze Zeit später brachte Bad Ischls Adrian Emre Plamberger in der 21. Minute mit dem Anschlusstreffer seine Truppe zurück ins Spiel. Nun war fortan eine ausgeglichene Partie zu vermuten, doch in der 27. Minute schwächte sich der Inhaber der roten Laterne selbst - Dominik Thomas wurde mit Gelb/Rot vom Platz verwiesen. Die Gäste also ab diesem Zeitpunkt mit einem Mann weniger am Feld. Dies wusste die SPG sofort zu nutzen und stach gleich in der 32. Minute zu. Daniel Strassmair durfte sich mit seinem Tor in die Statistik eintragen. Christoph Karl Klinger netzte wenige Momente später bereits zum 4:1 ein und krönte damit eine perfekte Halbzeit für sein Team – 4:1 zur Pause.

Heimteam bringt Sieg in trockene Tücher

Die Charakteristik änderte sich auch nach dem Seitenwechsel wenig. Die feldüberlegene Truppe aus dem Almtal war die entschlossenere, aggressivere – schlichtweg die bessere Mannschaft. In der 55. und 63. Minute baute man durch Tore von Daniel Strassmair und Quentin Kreiseder den Vorsprung weiter aus und sorgte gleichsam für glasklare Verhältnisse in dieser Begegnung. Doch in der Folge entschied man sich, einen Gang zurückzuschalten und dem Gast das Spielgeschehen zu überlassen. In dieser Phase des Spiels wusste sich der Tabellenletzte auch Chancen zu kreieren und kam durch David Svarovsky in der 74. Minute zum 6:2. Der SV blieb weiter am Drücker und verkürzte wenig später den Spielstand in Person von Marvin Mario Mattuzzi (84.). Die Hausherren ließen sich dies aber nicht gefallen, stiegen nochmals gehörig auf das Gaspedal und ermüdeten auf diese Weise einen ohnehin numerisch unterlegenen Kontrahenten. Den Schlusspunkt in dieser doch einseitigen Partie setzte das Heimteam in der 88. Minute. Maximilian Gräf traf zum 7:3 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Christian Pramhas (Trainer, SPG-Grünau / Pettenbach 1c):

„Die ersten Minuten waren auf Augenhöhe. Ab dem Führungstreffer und nach dem Ausschluss von Bad Ischl waren wir dann klar überlegen“.

Details

