Relegationshinspiel: Gampern muss sich trotz starker Leistung mit Remis in Roitham zufrieden geben

Am gestrigen Donnerstagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Prohot Roitham und der Union Gampern im Rahmen der diesjährigen Relegation vor knapp 570 Zuseher:innnen in Roitham. Die Gastgeber aus Roitham haben im Abstiegsrennen den Kürzeren gegen die direkte Konkurrenz aus Lambach gezogen und müssen somit nun in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Gampern lieferte sich in der vergangenen Saison hingegen ein spannendes Rennen um den Aufstieg mit dem SV Ebensee und den Gmudner Juniors, nach dem man schlussendlich auf dem Relegationsplatz gelandet ist.

Gampern zeigt sich auswärtsstark

Beide Teams konnten am letzten Spieltag der Saison einen Sieg einfahren - in der Relegation wird es am Ende jedoch nur einen Sieger geben. Deshalb agierten beide Teams zunächst etwas vorsichtiger in der Anfangsphase, da keiner am Ende dieser Relegation der Verlierer sein wollte. Nach der zögerlichen Anfangsphase wurden dann jedoch die Gäste aus Gampern stärker, die sich auch zuletzt in Aurach sehr auswärtsstark präsentierten. Die Schützlinge von Klaus Preiner waren im weiteren Verlauf der ersten Hälfte dominant, allerdings ohne dabei ein Tor zu erzielen. Man ließ mehrere aussichtsreiche Chancen gegen offensivschwache Gäste liegen, weshalb es bis zur Halbzeitpause bei einem torlosem Remis blieb.

Wartha mit dem Lucky Punch

In der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild der Begegnung wie im ersten Durchgang. Gampern kontrollierte das Spiel, erarbeitete sich viele Chancen und ließ diese allerdings auch meistens liegen bis zur 73. Minute. In jener Spielminute überwand Fabio Oberndorfer nach einer schönen Kombination den gegnerischen Keeper und erzielte die langersehnte Führung für die Gäste, die zu diesem Zeitpunkt auch mehr als verdient war. Danach haben sich die Gäste zu sicher gefühlt und verwalteten die Führung nur noch, mit der man grundsätzlich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel geschafft hätte. Doch die Gäste machten die Rechnung ohne Daniel Wartha. Dieser stieg in der 89. Minute bei einem Eckball der Gastgeber am höchsten und nickte zum Lucky Punch für Roitham ein, womit das Spiel dann doch noch mit einem 1:1 Remis endete.

Andreas Premm, sportlicher Leiter Gampern:

"Die Jungs haben heute eine sehr gute Leistung gezeigt, sich aber nicht genug dafür belohnt. Trotz dem bitteren Ausgleich bin ich zuversichtlich, dass wir im Heimspiel gute Chance haben, um weiterzukommen."

