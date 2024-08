SV Bad Ischl 1b siegt in spannender Partie gegen SV Aurach mit 3:2

Details Donnerstag, 15. August 2024 22:15

Der SV Bad Ischl 1b konnte in einem packenden Duell gegen den SV Aurach einen knappen 3:2-Sieg einfahren. Trotz einer 2:0-Führung zur Halbzeit musste der SV Bad Ischl 1b noch einmal zittern, ehe ein spätes Tor von Simon Höll den entscheidenden Treffer brachte. Haris Dzelilovic und Christoph Riedl sorgten auf Seiten der Auracher für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Frühe Führung für die Bad Ischler

Das Spiel begann mit einem energischen Auftakt von Seiten der Bad Ischler. Bereits in der 16. Minute gelang es Said Ahmad Hossaini, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des SV Aurach keine Chance und markierte das 1:0 für den SV Bad Ischl 1b. Die frühe Führung setzte die Gäste unter Druck, die zunächst Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden.

Nur wenige Minuten später, in der 25. Minute, konnte der SV Bad Ischl 1b seine Führung weiter ausbauen. Diesmal war es David Födinger, der nach einer gelungenen Kombination den Ball im Netz unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Auracher hatten bis dahin wenig entgegenzusetzen und mussten sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern, um noch eine Chance auf Punkte zu haben.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Auracher ein völlig anderes Gesicht. Sie erhöhten den Druck und drängten auf den Anschlusstreffer. In der 54. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Christoph Riedl den Ball per Elfmeter im Tor der Bad Ischler unterbringen konnte. Das 2:1 gab den Gästen neuen Mut und sie setzten nach, um den Ausgleich zu erzielen.

Die Bemühungen der Auracher zahlten sich weiter aus, und in der 72. Minute war es schließlich Haris Dzelilovic, der den 2:2-Ausgleichstreffer erzielte. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter des SV Bad Ischl 1b keine Chance und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Die Partie war nun wieder völlig offen und beide Teams kämpften verbissen um den Sieg.

Doch der SV Bad Ischl 1b wollte sich die drei Punkte nicht nehmen lassen und erhöhte noch einmal den Druck. In der 82. Minute war es schließlich Simon Höll, der den entscheidenden Treffer erzielte. Mit einem präzisen Abschluss besorgte er das 3:2 für die Bad Ischler und ließ die Fans jubeln. Trotz aller Bemühungen schafften es die Auracher nicht mehr, erneut auszugleichen, und so endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten Sieg für den SV Bad Ischl 1b.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute, und der SV Bad Ischl 1b konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Die Zuschauer erlebten eine spannende und abwechslungsreiche Partie, in der beide Mannschaften ihr Können unter Beweis stellten.

Stimme zum Spiel:

Jörg Kiefer (Trainer SV Aurach):

"Der Sieg war über die 90 Minuten gesehen von Bad Ischl verdient. Für die kommenden Wochen müssen wir uns einfach vornehmen, an die Leistung aus der Vorbereitung bzw. aus dem Training im Spiel anzuknüpfen."

Die Besten: Said Ahmad Hossaini (SV Bad Ischl 1b); Haris Dzelilovic (SV Aurach)

2. Klasse Süd: Bad Ischl 1b : SV Aurach - 3:2 (2:0)

82 Simon Höll 3:2

72 Haris Dzelilovic 2:2

54 Christoph Riedl 2:1

25 David Födinger 2:0

16 Said Ahmad Hossaini 1:0

