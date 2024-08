Spannendes Duell: TSV Timelkam siegt knapp gegen Pinsdorf

Im Auftaktspiel der 2. Klasse Süd behielt der TSV Timelkam mit einem 3:2-Sieg gegen den ASKÖ Pinsdorf die Oberhand. Die Begegnung war von Beginn an intensiv und bot den Zuschauern viele aufregende Momente. Besonders in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dramatisch, als Pinsdorf alles daran setzte, den Rückstand aufzuholen. Trotz einer starken Schlussphase der Gäste konnte der TSV Timelkam den knappen Vorsprung über die Zeit retten und die drei Punkte sichern.

Gäste mit komfortabler 2:0-Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 18. Minute hatte Pinsdorf die erste große Chance. Ein gefährlicher Freistoß brachte den Torwart der Timelkamer in Bedrängnis, doch dieser klärte souverän zum Eckball. Nur eine Minute später setzte Pinsdorf den Ball nach einem Eckstoß an die Querlatte, wodurch das Spiel fast die erste Wende genommen hätte.

Die erste Mannschaft, die den Ball ins Netz beförderte, war jedoch der TSV. In der 38. Minute gelang Roland Gajdo der Führungstreffer für die Gastgeber. Kurz darauf konnte Timelkam die Führung ausbauen. Nach einem Foulspiel erhielt die Mannschaft einen Elfmeter, den Siegfried Stockinger sicher verwandelte. Mit diesem 2:0 ging es in die Halbzeitpause, und der TSV Timelkam hatte eine komfortable Führung aufgebaut.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios für die Gastgeber. Bereits in der 47. Minute erzielte erneut Siegfried Stockinger ein Tor, dieses Mal durch einen traumhaften Freistoß, und erhöhte auf 3:0. Mit diesem klaren Vorsprung schien das Spiel für den TSV entschieden zu sein.

Doch Pinsdorf gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 66. Minute passierte Timelkam ein Missgeschick: Ein Rückpass von Bernhard Stiegler landete im eigenen Tor, wodurch die Gäste auf 3:1 verkürzten. Dieser unglückliche Treffer brachte neuen Schwung in die Reihen der Pinsdorfer, die nun auf den Ausgleich drängten.

Die Spannung stieg weiter, als in der 78. Minute Topalovic den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte. Ein präziser Schuss landete unhaltbar unter der Querlatte. Nun war klar, dass die letzten Minuten des Spiels äußerst nervenaufreibend werden würden. Pinsdorf setzte die Abwehr der Timelkamer massiv unter Druck und drängte auf den Ausgleich. Doch trotz aller Bemühungen der Gäste konnte der TSV Timelkam seinen Vorsprung verteidigen und das Spiel letztlich mit 3:2 für sich entscheiden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit (765 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter HochUndWeitBringtSicherheit mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.