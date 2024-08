SPG Grünau/Pettenbach 1b lässt ATSV Timelkam keine Chance

Die SPG Grünau/Pettenbach 1b hat sich in der 2. Klasse Süd gegen den ATSV Timelkam mit 3:0 durchgesetzt. Von Beginn an zeigten die Gastgeber eine starke Leistung und konnten ihre Chancen konsequent nutzen. Trotz starkem Regen ließ sich Grünau/Pettenbach 1b nicht aus dem Konzept bringen und dominierte das Spielgeschehen. Der ATSV zeigte ebenfalls gute Ansätze, konnte jedoch die Niederlage nicht verhindern.

Strassmair bringt Hausherren in Front

Nach einem wetterbedingt verspäteten Anpfiff begann das Spiel mit hoher Intensität. Bereits in den ersten Minuten hatte die SPG eine große Tormöglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen aus Timelkam, die das Spiel kontrollierten und Druck aufbauten. Doch die Gastgeber fanden allmählich ins Spiel und verlagerten das Geschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte.

In der 33. Minute gelang der Heimmannschaft schließlich der Durchbruch: Daniel Strassmair erzielte das 1:0 für Grünau/Pettenbach 1b. Dieser Treffer war ein wichtiger Impulsgeber für die Mannschaft und gab ihnen das nötige Selbstvertrauen. Die Timelkamer bemühten sich, wieder ins Spiel zu finden, doch die Abwehr der Gastgeber stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

Zehetner sorgt für klare Verhältnisse

Nach der Halbzeitpause drängte Grünau/Pettenbach 1b auf das nächste Tor. In der 48. Minute hatte Enes Simsek eine Großchance, scheiterte jedoch am gegnerischen Torhüter. Weitere Möglichkeiten folgten, und die Gastgeber ließen nicht locker. In der 54. Minute verpasste Daniel Strassmair knapp das Tor, doch es sollte nicht lange dauern, bis die nächste Gelegenheit genutzt wurde.

In der 70. Minute war es Ben Zehetner, der das 2:0 der Heimischen erzielte. Dieser Treffer schien den Willen des ATSV endgültig zu brechen. Nur fünf Minuten später wurde Timelkams Amer Udovcic mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, was die Situation für die Gäste weiter verschärfte. Nun spielte Grünau/Pettenbach 1b in Überzahl und konnte das Spiel kontrollieren.

Die Gastgeber nutzten diese Überlegenheit und erzielten in der 87. Minute das entscheidende 3:0. Friedrich Pöll war der Torschütze und besiegelte den Sieg für die SPG. Mit diesem Treffer war das Spiel endgültig entschieden, und die Timelkamer hatten keine Möglichkeit, das Ergebnis zu ändern.

Das Spiel endete mit einem klaren 3:0 für Grünau/Pettenbach 1b. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen effektiv. Der ATSV Timelkam konnte dem Druck letztlich nicht standhalten und musste sich geschlagen geben.

Stimme zu Spiel:

Christian Pramhas ( Trainer Grünau/Pettenbach 1b):

" Zu Beginn waren wir sehr positiv, dass der Schiedsrichter das Spiel überhaupt angepfiffen hat, da es in Strömen regnete.Am Anfang war ATSV Timelkam noch sehr spielbestimmend, mit Fortdauer der Partie sind wir aber immer besser hineingekommen und haben das Kommando übernommen. Nach Seitenwechsel war es aber wieder ausgeglichen. Wir konnten leider einige Chancen nicht verwerten. Durch die Gelb-Rote Karte der Gäste konnten wir schlussendlich das Match souverän zu Ende bringen. Jetzt schauen wir weiter von Spiel zu Spiel."

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Lankmaier (560 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd: Grünau/Pettenbach 1b : Timelkam - 3:0 (1:0)

87 Friedrich Alexander Pöll 3:0

70 Ben Zehetner 2:0

33 Daniel Strassmair 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Lankmaier mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.