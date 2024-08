ASKÖ Ebensee triumphiert mit 3:0 gegen ASKÖ Pinsdorf

Details Samstag, 24. August 2024 18:01

In einem hart umkämpften Spiel in der 2. Klasse Süd (OÖ) setzte sich ASKÖ Ebensee souverän mit 3:0 gegen ASKÖ Pinsdorf durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 1:0 und konnten diese Führung in der zweiten Hälfte weiter ausbauen. Die Partie war geprägt von zahlreichen Fouls und Verletzungen, was den Spielfluss erheblich beeinträchtigte.

Frühe Führung durch Eckball

Das Spiel begann hektisch und war von Beginn an von vielen Fouls geprägt. Bereits in der 3. Minute hatte ASKÖ Ebensee die erste gute Gelegenheit durch einen Freistoß von Pavlovic, der jedoch neben das Tor ging. Die ersten 15 Minuten boten wenig Attraktives, da beide Teams vor allem durch hartes Einsteigen auffielen.

In der 27. Minute gab es eine Schrecksekunde für die Zuschauer, als ein Spieler der ASKÖ Pinsdorf verletzt am Boden liegen blieb und schließlich vom Platz getragen werden musste. Trotz der Verletzung ging das Spiel ruppig weiter, und es dauerte nicht lange, bis die Gäste ihre erste Belohnung für den harten Kampf erhielten. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erzielte Angelo Serdar nach einem präzise getretenen Eckball per Kopf das 1:0 für ASKÖ Ebensee.

ASKÖ Ebensee dominiert die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: viele Fouls und wenig Sehenswertes. Doch in der 60. Minute konnte ASKÖ Ebensee die Führung ausbauen. Daniel Militky setzte einen Schuss an die Stange, und Simon Hörmandinger war zur Stelle, um den Abpraller über die Linie zu drücken. Dies bedeutete das 2:0 für die Gäste und brachte die ASKÖ Pinsdorf weiter in Bedrängnis.

ASKÖ Ebensee ließ nicht locker und setzte die Pinsdorfer weiterhin unter Druck. In der 75. Minute ergab sich eine Vierfach-Chance für die Gäste, die schließlich mit einem Elfmeterpfiff endete. Daniel Militky trat an und verwandelte sicher zum 3:0, indem er den Torwart ins falsche Eck schickte. Damit war die Partie endgültig entschieden.

Auch in der Schlussphase blieb ASKÖ Ebensee das dominierende Team. In der 77. Minute scheiterte Paveronschütz mit einem Freistoß an der Latte, nachdem er bereits den Eckball zum 1:0 getreten hatte. Kurz vor dem Abpfiff traf Militky erneut den Pfosten, doch dieses Mal konnte Simon Hörmandinger den Ball nicht erreichen.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem klaren 3:0-Sieg für ASKÖ Ebensee. Die ASKÖ Pinsdorf hatte es nicht geschafft, aus den wenigen Chancen Kapital zu schlagen, und musste sich den cleverer agierenden Gästen geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Hubert Peiskammer ( Trainer ASKÖ Ebensee):

"Die ersten zehn Minuten haben wir gleich das Heft in die Hand genommen. Durch die Verletzung von Pavlovic sind wir ein bisschen aus dem Spiel gekommen. Es war in der Folge ein sehr zerfahrenes Match mit vielen Fouls. In der zweiten Hälfte waren wir dann spielerisch überlegen und erzielten die beiden Treffer. Auf diese 45 Minuten werden wir aufbauen. Der erste Spielabschnitt hat mir von meiner Mannschaft nicht gefallen. Wir bleiben demütig, schauen von Spiel zu Spiel, um noch stabiler zu werden. Natürlich wollen wir im nächsten Spiel gegen Regau wieder gewinnen."

2. Klasse Süd: Pinsdorf : ASKÖ Ebensee - 0:3 (0:1)

76 Daniel Militky 0:3

60 Simon Hörmandinger 0:2

45 Angelo Serdar 0:1

