Späte Punkteteilung in Aurach

Ein spannendes Spiel zwischen dem SV Aurach und dem ATSV Lenzing endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten in der 2. Runde der 2. Klasse Süd leidenschaftlichen Einsatz und lieferten sich bis zur letzten Minute einen intensiven Schlagabtausch. Am Ende gelang es den Gästen aus Lenzing, einen Rückstand auszugleichen und zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit einem ersten Distanzschuss von Haris Dzelilovic, der jedoch ohne Erfolg blieb. In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften noch ab, wobei Lenzing früh die erste gute Möglichkeit hatte. In der 16. Minute wurde Markus Bauer im Strafraum gut angespielt, doch sein Abschluss war zu zentral, um Aurach-Keeper Willi Ringer ernsthaft zu gefährden.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Mittelfeldgeplänkel. Der ATSV hatte in der 23. Minute eine weitere gute Kopfballmöglichkeit durch Sammer, die jedoch knapp rechts am Tor vorbeiging. Lenzing dominierte diese Phase des Spiels, ohne jedoch die kompakte Abwehr der Auracher wirklich überwinden zu können. Bauer verpasste in der 38. Minute eine weitere Chance, als sein Schuss nach einer Drehung nur wenige Zentimeter am Tor vorbeiging.

Lenzing gleicht spät aus

In der zweiten Halbzeit drehte der SV Aurach auf und kämpfte sich immer besser in die Partie. In der 51. Minute belohnte sich die Heimmannschaft mit dem Führungstreffer. Haris Dzelilovic erzielte das 1:0 mit einem satten Schuss aus der Distanz, nachdem Michael Roth die Vorarbeit geleistet hatte.

Die Lenzinger kämpften weiter und hatten in der 57. Minute eine große Chance zum Ausgleich. Nach einem Eckball rettete Aurachs Lukas Pesendorfer in letzter Sekunde auf der Linie und verhinderte den Ausgleich. Die Heimischen wirkten nun selbstbewusster und drängten auf eine Entscheidung. Michael Resch, der sein Debüt für Aurach gab, zeigte auf der rechten Verteidigerseite eine überragende Leistung und sorgte immer wieder für Stabilität in der Abwehr.

Lenzing gab nicht auf und drängte in den letzten Minuten des Spiels auf den Ausgleich. In der 84. Minute war es schließlich Markus Bauer, der sich durch die Abwehr tankte und den Ball an Ringer vorbei zum 1:1-Ausgleich ins Netz beförderte. Der erfahrene Stürmer zeigte seine Klasse und sicherte den Gästen damit einen wichtigen Punkt.

Das Spiel endete mit einer hektischen Schlussphase. In der 88. Minute sah der Neo-Kapitän des SV Aurach, Felix Urich, nach einer Ballsperre die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen. Die Lenzinger hatten in der 90. Minute noch eine riesige Chance auf den Siegtreffer, doch der Ball rollte knapp am Tor vorbei. Die drei Minuten Nachspielzeit änderten nichts am Ergebnis und das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter RegauaXindl Lebenssinn (890 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd: SV Aurach : ATSV Lenzing - 1:1 (0:0)

84 Markus Bauer 1:1

51 Haris Dzelilovic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter RegauaXindl Lebenssinn mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

