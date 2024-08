Union Regau zwingt dank Blitzstart TSV Timelkam in die Knie

In einem Spiel der 2. Klasse Süd konnte sich die Union Regau mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den TSV Timelkam durchsetzen. Das entscheidende Tor fiel bereits in der ersten Minute. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten und mehreren Platzverweisen gelang es den Timelkamern nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Regauer Blitzstart - Gäste nur noch zu zehnt

Gleich zu Beginn setzte die Union Regau die Gäste aus Timelkam stark unter Druck. Der Torhüter der Timelkamer wurde zu einem Fehlpass gezwungen, was Andrija Andrijevic nutzte, um den Ball im Nachsetzen zum 1:0 einzuschieben. Damit war der Grundstein für den späteren Sieg der Regauer gelegt.

In den folgenden Minuten blieb die Union am Drücker. In der siebten Minute verfehlte Fabian Kadrijaj nach einer Ecke knapp das Tor. Auch ein starker Angriff über die rechte Seite, der in der 16. Minute im Abschluss von Jan Slaby endete, brachte den Ball nur an die Stange. Die Timelkamer hatten ihre erste nennenswerte Chance, als der TSV über einen langen Ball konterte, doch Manuel Pammer klärte akrobatisch per Flugkopfball.

In der 17. Minute konnte die Union Regau einen guten Angriff der Timelkamer über Stockinger durch eine starke Verteidigungsleistung von Elias Feichtinger abwehren. Zehn Minuten später musste der TSV den ersten herben Rückschlag verkraften: Nico Haslinger wurde wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Hektische zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann hektisch. Die Timelkamer setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen. In der 53. Minute landete eine vielversprechende Chance jedoch nur im Außennetz. Ein weiterer Angriff in der 70. Minute führte zu einem gut geschossenen Freistoß, der jedoch keine große Herausforderung für den Regauer Schlussmann darstellte.

Nur zwei Minuten später hatte Stefan Trauner die große Gelegenheit zum Ausgleich. Er legte den Ball am Tormann vorbei und schloss ab, doch Elias Feichtinger klärte auf der Linie. In weiterer Folge waren auch die Heimischen nur noch zu zehnt: Denisz Sztoiljkovic sah die Gelb-Rote Karte.

Die letzten Minuten des Spiels wurden von vielen Unterbrechungen geprägt. Timelkam gelang es nicht, die Oberhand zu gewinnen. In der 87. Minute kamen die Gäste zwar besser ins Spiel, jedoch ohne sich gute Chancen zu erspielen. Kurz vor Schluss hatte der TSV noch eine gute Freistoßposition, die Stockinger ausführte, doch auch diese Möglichkeit blieb ungenutzt.

Die Union Regau hatte in der Nachspielzeit noch eine große Chance durch Andrija Andrijevic, der allerdings nur die Latte traf. Mit diesem Aluminiumtreffer endete das Spiel nach insgesamt 94 Minuten mit einem knappen, aber verdienten 1:0 für die Regauer.

