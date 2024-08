Später Doppelschlag sichert SK Polar Neukirchen/A. den Sieg gegen TSV Timelkam

Details Freitag, 30. August 2024 22:06

In einem hart umkämpften Spiel in der 2. Klasse Süd (OÖ) setzte sich der SK Polar Neukirchen/A. mit einem späten Doppelschlag gegen den TSV Timelkam durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Martin Hauk und Kilian Leidinger mit ihren Treffern in den letzten Minuten für den verdienten 2:0-Erfolg der Neukirchner. Trotz guter Ballbesitzphasen und Chancen der Timelkamer, konnten sie keinen Treffer erzielen und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit dem Anpfiff und die ersten Minuten gehörten den Gästen aus Neukirchen. Bereits in der sechsten Minute verzeichneten sie ihre erste Großchance, konnten diese jedoch nicht in einen Treffer ummünzen. Der TSV Timelkam kam ab der 20. Minute besser ins Spiel und erarbeitete sich die erste Ecke des Spiels.

Doch Neukirchen blieb die gefährlichere Mannschaft, wie mehrere Chancen in der ersten Halbzeit zeigten. Sebastian Kroiss hatte in der 34. Minute per Kopf eine riesige Gelegenheit, verfehlte aber knapp das Ziel. Auch Nermin Jahic sorgte in der 35. Minute für eine weitere Top-Chance, die jedoch ebenfalls nicht genutzt werden konnte. Trotz dieser Gelegenheiten gingen beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich die Auswärts-Truppe sofort wieder präsent und setzte die Timelkamer Abwehr unter Druck. Die ersten Chancen häuften sich, doch der Torhüter des TSV Timelkam bewies mehrfach seine Klasse und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit zeigte sich die Heimelf durchaus bemüht und hatte mehr Ballbesitz. Doch die Gäste blieben gefährlicher und kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Ein gefährlicher Freistoß in der 50. Minute brachte Timelkam zwar nahe ans Tor, aber der Abschluss blieb erfolglos. In der 81. Minute war es dann soweit: Martin Hauk erzielte das 1:0 für den SK Polar Neukirchen/A. mit einem spektakulären Treffer, der die Gäste hochverdient in Führung brachte.

In der Schlussphase des Spiels warf der TSV Timelkam alles nach vorne, konnte aber keinen Treffer erzielen. Die Neukirchner nutzten die sich bietenden Räume und erhöhten in der Nachspielzeit auf 2:0. Kilian Leidinger sorgte in der Nachspielzeit mit seinem Tor für die endgültige Entscheidung und besiegelte den verdienten Sieg für den SK Polar Neukirchen/A.

Mit diesem Sieg in der 3. Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) festigte der SK Polar Neukirchen/A. seine Position und zeigte eindrucksvoll, warum sie als Favorit in dieses Spiel gegangen waren. Der TSV Timelkam konnte zwar phasenweise gut mithalten, blieb aber letztlich ohne Torerfolg.

Stimme zum Spiel:

Laszlo Major ( Trainer TSV Timelkam):

" Wir haben immer versucht, das Spiel zu machen. Doch wir hatten heute einen schweren Gegner. Es war aber ein offenes Match, es ging hin und her, doch unser letzter Pass war leider oft nicht gut genug. Ich denke, dass diese Partie für die Zuschauer sehr interessant war. Wir kombinierten heute sehr gut unter Druck durch unsere eigenen Reihen, doch im letzten Drittel waren wir nicht effizient . Trotz der beiden Gegentore haben wir bis zum Schlusspfiff gekämpft. Daher wäre meiner Meinung nach ein Remis gerechter gewesen.Jetzt heißt es weiter arbeiten und es nächstes Spiel besser machen."

2. Klasse Süd: TSV Tim. : Neukirchen/A. - 0:2 (0:0)

98 Kilian Leidinger 0:2

81 Martin Hauk 0:1

