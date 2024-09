Überzeugender Heimsieg: Union Gschwandt 1b besiegt ASKÖ Pinsdorf mit 4:0

Details Sonntag, 01. September 2024 10:23

In der dritten Runde der 2. Klasse Süd triumphierte Union Gschwandt 1b gegen ASKÖ Pinsdorf mit einem klaren 4:0. Die Mannschaft von Gschwandt 1b dominierte das Spiel von Anfang an und ließ ihren Gästen keine Chance. Bereits zur Halbzeit stand es 2:0, und auch in der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber ihre Überlegenheit fort und sicherten sich einen verdienten Sieg.

Frühe Führung für die Gschwandt 1b

Das Spiel begann furios für die Gschwandt 1b. Bereits in der 10. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln. Martin Märzendorfer erzielte das 1:0 und brachte seine Mannschaft damit früh in Führung. Nur drei Minuten später, in der 13. Minute, legte Philip Leeb nach und erhöhte auf 2:0. Die Pinsdorfer fanden in dieser Anfangsphase kein Mittel gegen die Angriffe der Heimmannschaft und gerieten früh unter Druck.

Der frühe Doppelschlag der Gschwandt 1b stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf. ASKÖ Pinsdorf versuchte zwar, ins Spiel zu finden, doch die Abwehr der Gastgeber stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Bis zur Halbzeit konnte die Heimmannschaft ihre Führung souverän verteidigen, und es ging mit einem komfortablen 2:0 in die Pause.

Gschwandt 1b setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Die Gschwandt 1b blieb die tonangebende Mannschaft und kontrollierte das Spielgeschehen. Die Gäste aus Pinsdorf mussten ab der 75. Minute in Unterzahl agieren, da Sebastian Bergthaler nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Diese Unterzahl machte es den Pinsdorfern noch schwerer, das Spiel zu drehen.

Die Gastgeber nutzten ihre numerische Überlegenheit und erhöhten in der 82. Minute auf 3:0. Alexander Heidecker war der Torschütze und beseitigte damit die letzten Zweifel am Ausgang des Spiels. ASKÖ Pinsdorf hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, und die Gschwandt 1b konnte in der Schlussphase noch einen weiteren Treffer erzielen.

In der 90. Minute setzte Felix Gernot Stelzhammer den Schlusspunkt und markierte das 4:0. Kurz darauf endete das Spiel, und die Gschwandt 1b konnte einen verdienten Heimsieg feiern. Mit diesem überzeugenden Auftritt sicherte sich die Mannschaft drei wichtige Punkte und festigte ihre Position in der 2. Klasse Süd (OÖ).

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem klaren Ergebnis von 4:0 zugunsten der Gastgeber. Union Gschwandt 1b zeigte eine starke Leistung und ließ ihren Gegnern aus Pinsdorf keine Chance. Die frühe Führung und die konsequente Spielweise über die gesamte Partie hinweg waren die Schlüssel zum Erfolg.

Stimme zum Spiel:

Michael Hintenaus ( Sektionsleiter Union Gschwandt):

"Wir waren sehr spielbestimmend, der Gegner tat sich gegen uns sehr schwer. Wir agierten gestern aber in der Defensive ein bisschen hektisch, daher ist Pinsdorf auch zu der einen oder anderen Chance gekommen. Nach unseren beiden Toren hatten wir auch noch eine große Möglichkeit, die Führung auszubauen. In der zweiten Hälfte war es ruhiger und das Spielgeschehen plätscherte bis zur 75. Minute vor sich hin. In der Folge haben wir mit den beiden Toren den Sack zugemacht. Es hat insgesamt noch nicht alles gepasst, doch nach zwei Niederlagen en suite sind wir mit dem 3-er sehr zufrieden."

2. Klasse Süd: Gschwandt 1b : Pinsdorf - 4:0 (2:0)

90 Felix Gernot Stelzhammer 4:0

82 Alexander Heidecker 3:0

13 Philip Leeb 2:0

10 Martin Märzendorfer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.