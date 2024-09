Packendes Unentschieden mit späten Toren und drei Platzverweisen in Ebensee

Details Sonntag, 01. September 2024 18:48

In einem spannenden Spiel der 2. Klasse Süd trennten sich die ASKÖ Ebensee und die Union Regau mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten kämpferische Leistungen und boten den Zuschauern einen aufregenden Nachmittag. In den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse, einschließlich mehrerer Platzverweise und einem späten Ausgleichstreffer.

Frühe Führung für Ebensee

Die ASKÖ erwischte den besseren Start und konnte bereits in der 17. Minute in Führung gehen. Ein Handspiel im Strafraum der Regauer führte zu einem Elfmeter, den Daniel Militky sicher verwandelte. Die Gastgeber setzten die Gäste unter Druck, und es schien, als könnte Ebensee das Spiel in den Griff bekommen.

In den folgenden Minuten blieben die Ebenseer am Drücker, konnten jedoch keine weiteren klaren Chancen herausspielen. Ein erster gefährlicher Abschluss stellte den Regauer Schlussmann vor keine großen Probleme. Auch ein Versuch von Daniel Militky nach einem langen Ball blieb ohne Erfolg.

Die Regauer zeigten sich jedoch nicht beeindruckt und kamen zu ihrer ersten nennenswerten Chance. Matej Andrijevic setzte den Ball jedoch über das Tor. Ein weiterer guter Versuch der Gäste in der 26. Minute, dieses Mal von Andrija Andrijevic, verfehlte ebenfalls knapp das Ziel.

Dramatische Schlussminuten mit zwei Toren und drei Platzverweisen

In der 45. Minute gelang der Union der Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Ebenseer konnte Eldar Sahbegovic den Ball zum 1:1 über die Linie drücken. Dies war der Schlusspunkt einer spannenden ersten Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Ebenseer besser ins Spiel. In der 51. Minute prüfte die ASKÖ den Regauer Torhüter, der jedoch souverän zur Ecke klären konnte. Weitere gefährliche Aktionen der Gastgeber folgten, doch der starke Lubomir Knaze im Union-Tor verhinderte mehrfach einen erneuten Rückstand.

Die Regauer hingegen blieben stets gefährlich und setzten immer wieder Nadelstiche. In der 70. Minute kam Andrija Andrijevic nach einem Angriff der Regauer knapp vor dem Tor zum Abschluss, der Schuss ging jedoch über das Gehäuse.

Die Schlussminuten des Spiels hatten es dann in sich. In der 88. Minute setzte sich Tobias Trieb auf der rechten Seite durch und wurde im Strafraum gefoult. Der fällige Elfmeter wurde von Jan Slaby sicher zum 1:2 für Regau verwandelt.

Die ASKÖ Ebensee gab jedoch nicht auf und kämpfte weiter. In der 90. Minute wurde es turbulent: Zunächst sah Regaus Fabian Kadrjaj die Gelb-Rote Karte, dann folgte eine Rote Karte für Lubomir Knaze und schließlich eine weitere Rote Karte für ASKÖ-Neo-Coach Hubert Peiskammer, der auf der Bank nicht zu berugien war.

Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und erzielten in der Nachspielzeit den Ausgleich. Ein Kopfball von Jan Motejlek führte zum 2:2-Endstand, was den Schlusspunkt eines spannenden und hart umkämpften Spiels markierte.

