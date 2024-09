Packendes Duell zwischen SV Aurach und TSV Timelkam endet unentschieden

Details Samstag, 07. September 2024 09:48

Im Aufeinandertreffen der 4. Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) traf der SV Aurach auf den TSV Timelkam. Die Partie bot den Zuschauern ein unterhaltsames und intensives Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und kämpften bis zur letzten Minute, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Trotz vieler spannender Momente konnte keine der beiden Mannschaften den Sieg für sich verbuchen.

Frühe Führung für den SV Aurach

Die Partie begann ruhig, und die ersten Minuten verliefen ohne nennenswerte Aktionen. In der 27. Minute versuchte Timelkam mit einem gefährlichen Freistoß, den ersten Treffer zu erzielen, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. In der 31. Minute blieb die Partie weiterhin ereignisarm, was den Fans allerdings noch nichts über den späteren Verlauf des Spiels verriet. Kurz vor der Halbzeit, in der 37. Minute, gab es ein Abseitstor für den TSV Timelkam, welches vom Schiedsrichter aberkannt wurde.

Dann war es endlich soweit: In der 45. Minute brachte der SV Aurach die heimischen Fans zum Jubeln. Benedikt Urich eroberte den Ball geschickt vom gegnerischen Verteidiger und legte ihn präzise für Dergimenci auf, der eiskalt zum 1:0 für Aurach einschob. Die Führung zur Halbzeit war geschafft, und die Auracher gingen mit einem Vorteil in die Kabine.

TSV Timelkam kämpft sich zurück

Nach der Pause zeigte der TSV Timelkam große Entschlossenheit, den Rückstand aufzuholen. In der 53. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt: Nach einer hervorragenden Aktion von Trauner vollendete Jonathan Kösters gekonnt zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften waren nun darauf bedacht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Hochspannung geprägt. In der 90. Minute wurde ein Abseitstor des SV Aurach vom Schiedsrichter aberkannt, was die Fans der Heimmannschaft kurzzeitig jubeln ließ, jedoch schnell für Enttäuschung sorgte. Beide Teams hatten in den Schlussminuten noch große Chancen auf den Sieg, doch keiner der Spieler konnte den Ball im Netz unterbringen.

Mit dem Abpfiff in der 96. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften können auf eine kämpferische Leistung stolz sein, auch wenn der entscheidende Siegtreffer ausblieb. Die Zuschauer erlebten ein packendes Spiel mit viel Einsatz und Leidenschaft von beiden Seiten.

Stimme zum Spiel:

Laszlo Major ( Trainer TSV Timelkam):

" Es war wieder ein turbulentes Spiel. Sowohl wir, als auch der Gegner hatte viele Chancen. In der ersten Hälfte sind wir durch einen Fehler in der Verteidigung in Rückstand geraten. Im zweiten Abschnitt waren wir zu Beginn klar die bessere Mannschaft, agierten sehr giftig und erzielten auch den Ausgleich. Dann sind wir wieder ein bisschen zurückgefallen. Insgesamt war es auch gestern eine Spur zu wenig von meiner Mannschaft. Ich habe mir mehr erwartet. Wir wollten das Spiel immer von hinten aufbauen, taten uns aber sehr schwer mit dem kleinen Platz. Wir waren sehr statisch und müssen mehr in die Tiefe gehen. Doch ganz unzufrieden bin ich nicht. Es ist trotzdem ein Auswärtspunkt."

2. Klasse Süd: SV Aurach : TSV Tim. - 1:1 (1:0)

51 Jonathan Kösters 1:1

44 Halid Binvelit Degirmenci 1:0

