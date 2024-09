Spannung bis zum Schluss: SV Gmunden Juniors besiegt ATSV Lenzing knapp mit 1:0

Details Samstag, 07. September 2024 21:04

In einem hart umkämpften Spiel in der 4. Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) setzte sich der SV Gmunden Juniors knapp mit 1:0 gegen ATSV Lenzing durch. Die Partie, die über weite Strecken ausgeglichen verlief, wurde durch einen Treffer von Varman Ramprogas entschieden. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch am Ende behielten die Gmunden Juniors die Oberhand und sicherten sich drei wichtige Punkte.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Bereits in der 8. Minute hatten die Gäste aus Lenzing die erste gute Möglichkeit, als sie die Abwehr der SV Gmunden Juniors unter Druck setzten. Doch die Heimelf blieb standhaft und verhinderte einen frühen Rückstand. In der 11. Minute sorgte Varman Ramprogas für Aufsehen, als er den gegnerischen Torwart ausspielte und gefoult wurde – ein klarer Elfmeter, der jedoch nicht verwandelt wurde.

Die SV Gmunden Juniors hatten in der ersten Halbzeit weiterhin gute Chancen, darunter ein Abseitstreffer in der 15. Minute, der von den Fans als fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters betrachtet wurde. In der 29. Minute zeigte sich, dass die Lenzinger Abwehr Schwierigkeiten hatte. Trotz dieser Probleme gelang es den Gästen, in der 40. Minute zwei große Chancen herauszuspielen, nachdem die Heimabwehr einen Fehler gemacht hatte. Doch Felix Krapf, der Verteidiger der SV Gmunden Juniors, konnte die Situation noch rechtzeitig klären.

Die erste Halbzeit endete ohne Tore, obwohl beide Teams Gelegenheiten hatten, den Führungstreffer zu erzielen. Ein weiteres Highlight war ein Stangenschuss von Gmunden in der 33. Minute, der jedoch nicht ins Netz ging.

Der entscheidende Treffer

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, und in der 55. Minute wirkten die Gäste aus Lenzing etwas verwirrt, was die Gmunden Juniors jedoch nicht ausnutzen konnten. In der 61. Minute zeigte der Torwart der Heimelf, Sieberer, eine Super-Parade und verhinderte erneut einen Treffer der Lenzinger.

Nur zwei Minuten später, in der 63. Minute, gelang es schließlich Varman Ramprogas, den entscheidenden Treffer per Elfmeter zu erzielen. Nach einem darauffolgenden Konter in der 62. Minute, den Florian Laska leider nicht im Tor unterbringen konnte, nutzte Ramprogas die Gelegenheit und schoss den Ball ins Netz. Dies brachte die SV Gmunden Juniors mit 1:0 in Führung.

Der Jubel war groß, doch nur zwei Minuten später hatten die Gmunden Juniors erneut die Chance, ihre Führung auszubauen, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Diese Möglichkeit blieb jedoch ungenutzt, und so blieb es beim knappen Vorsprung.

Die Gäste aus Lenzing bemühten sich weiterhin um den Ausgleich, konnten aber die starke Abwehr der SV Gmunden Juniors nicht überwinden. Nach 90 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für die Heimelf.

Stimme zum Spiel:

Peter Augustini ( Trainer SV Gmunden Juniors):

" Meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg. Wir haben auch viele Chancen liegen gelassen. Wir haben das Spiel in der gegnerischen Hälfte mit viel Pressing gestaltet. Dadurch waren wir in der Verteidigung ein bisschen offen. Doch wir konnten immer das Tor des Gegners vermeiden. Ich bin heute mit der Leistung zufrieden. Die Jungs waren wach und gewannen stets die zweiten Bälle. Mit diesen jungen Spielern ist das nicht selbstverständlich. Ich habe es vor dem Match erwähnt, dass wir heute einmal punkten müssen. Das haben sie gut gemacht. Auf diese Leistung können wir aufbauen."

2. Klasse Süd: SV Gmunden Juniors : ATSV Lenzing - 1:0 (0:0)

63 Varman Ramprogas 1:0

