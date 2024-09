Spektakel in der Raiffeisen Almtal+ Arena: SPG Grünau/Pettenbach 1b schlägt Bad Ischl 1b mit 5:3

In einem aufregenden Match in der Raiffeisen Almtal+ Arena konnte sich die SPG Grünau/Pettenbach 1b gegen den SV Bad Ischl 1b mit 5:3 durchsetzen. Die Heimmannschaft dominierte in weiten Teilen des Spiels, während die Gäste trotz einiger starker Momente ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten. Die Partie der 2. Klasse Süd war von vielen Toren und intensiven Szenen geprägt, darunter zwei Gelb-Rote Karten.

Hausherren mit früher 3:0-Führung

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, als Timo Kührer bereits in der neunten Minute das 1:0 für Grünau/Pettenbach erzielte. Wenige Minuten zuvor hatte Kapitän Daniel Strassmair die erste Großchance der Partie vorbereitet, die jedoch ungenutzt blieb.

Nach einer Trinkpause in der 23. Minute zeigte die Heimmannschaft erneut ihre Stärke: Maximilian Graef erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, nur eine Minute später legte Daniel Strassmair nach und stellte auf 3:0. Diese dominierende Phase von Grünau/Pettenbach schien das Spiel bereits vorzuentscheiden.

Doch die Gäste gaben nicht auf. Marvin Mattuzzi brachte sein Team in der 39. Minute auf 3:1 heran. Noch vor der Halbzeitpause verkürzte Paul Höllinger in der 44. Minute auf 3:2 und sorgte für Spannung zur Pause.

Kreiseder bringt SPG auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, wie die erste endete. Quentin Kreiseder stellte in der 57. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 4:2. Die Gäste kämpften weiterhin verbissen, doch die Heimmannschaft zeigte sich kaltschnäuzig. Maximilian Graef erzielte in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer das 5:2.

Jonas Laimer konnte in der 72. Minute noch einmal für Bad Ischl verkürzen und das 5:3 erzielen, doch für mehr reichte es nicht. In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal hitzig. Zuerst sah Finn Kuntner von Grünau/Pettenbach in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte, dann flog Bad Ischls Amer Mekan in der 90. Minute wegen Meckerns ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz.

Die Nachspielzeit wurde aufgrund der hektischen Schlussphase auf fünf Minuten angesetzt. Trotz der Bemühungen beider Teams blieb es beim 5:3 Endstand, und Grünau/Pettenbach 1b konnte sich über einen verdienten Heimsieg freuen.

Ein spannendes und torreiches Spiel endete somit zugunsten der Heimmannschaft, die dem SV Bad Ischl 1b die erste Saisonniederlage zufügte. Die Zuschauer in der Raiffeisen Almtal+ Arena erlebten eine packende Partie mit vielen Höhepunkten und einem fairen, wenn auch hitzigen, Ende.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Lankmaier (940 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd: Grünau/Pettenbach 1b : Bad Ischl 1b - 5:3 (3:2)

72 Jonas Josef Laimer 5:3

68 Maximilian Graef 5:2

57 Quentin Kreiseder 4:2

44 Paul Höllinger 3:2

39 Marvin Mario Mattuzzi 3:1

32 Daniel Strassmair 3:0

31 Maximilian Graef 2:0

9 Timo Kührer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Lankmaier mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.