Spannung pur: Kammer 1b siegt knapp gegen SV Gmunden Juniors

Details Samstag, 14. September 2024 22:18

In der fünften Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) behielt die Mannschaft von Kammer 1b am Ende knapp die Oberhand und besiegte die SV Gmunden Juniors mit 3:2. Trotz starker Bemühungen der Juniors und eines späten Treffers von Varman Ramprogas konnte die Heimmannschaft die Niederlage nicht abwenden. Die Partie war geprägt von spannenden Toren und intensiven Spielmomenten, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Der erste Durchgang: Ausgleich in letzter Minute

Schon früh im Spiel zeigte sich die SV Gmunden Juniors überlegen und dominierte die ersten Minuten. Die Gastgeber waren ein wenig besser im Spiel, wie es sich in der 17. Minute andeutete. Doch die erste echte Chance nutzten die Gäste aus Kammer. In der 33. Minute gelang David Wienerroither der Führungstreffer für Kammer 1b zum 0:1 nach einem verheerenden Eigenfehler der Juniors, der sich später als spielentscheidend herausstellen sollte. Der Treffer brachte eine Wende im Spielverlauf, und die Gäste wurden zunehmend dominanter.

Doch die Juniors ließen sich nicht entmutigen und kämpften weiter. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Taiya Ohta in der 44. Minute den Ausgleich erzielen. Ein wohlplatzierter Schuss ließ den Torhüter von Kammer keine Chance. Der Treffer war ein wichtiger psychologischer Moment für die Heimmannschaft und markierte den 1:1 Halbzeitstand.

Spannende zweite Hälfte: Kammer setzt sich durch

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, brachte David Wienerroither die Gäste erneut in Führung und erzielte sein zweites Tor des Spiels. Der Stand von 1:2 gab Kammer 1b weiteren Auftrieb, und sie setzten die Juniors weiter unter Druck.

Kammer 1b blieb am Drücker und konnte in der 62. Minute durch Michael Brandt per Elfmeter das 1:3 erzielen. Dieser Treffer schien die Vorentscheidung zu sein, doch die Juniors gaben sich nicht geschlagen.

Die Gastgeber zeigten Moral und kämpften sich wieder ins Spiel. In der 85. Minute verwandelte Varman Ramprogas einen Freistoß zum 2:3 und brachte die Juniors wieder heran. Es war ein meisterhaft ausgeführter Freistoß, der die Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen möglichen Ausgleich weckte. In den letzten Minuten des Spiels drängten die Juniors auf den Ausgleich, doch die Abwehr von Kammer 1b hielt stand.

Nach 90 Minuten endete das Spiel mit einem knappen 2:3-Sieg für Kammer 1b. Die Gäste konnten damit drei wichtige Punkte einfahren, während die Juniors trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte blieben.

Stimme zum Spiel:

Thomas Haslinger ( Trainer Kammer 1b):

"Das Ergebnis spricht nicht für die Leistung, die wir heute auf dem Platz gebracht haben. Nach unserem Führungstreffer haben wir noch weitere Chancen vorgefunden, doch der Boden war durch den Regen sehr tief und schwer zu bespielen. Meiner Meinung nach ist Gmunden glücklich zum Ausgleich gekommen. Wir spielten aber so weiter und erzielten nach dem Seitenwechsel zwei Tore. Insgesamt hätte das Ergebnis höher ausfallen können, aber ich bin mit dem Sieg und der Leistung meiner Mannschaft absolut zufrieden. Wir haben dem Gegner heute gezeigt, wer den 3-er mehr will."

Die Besten: David Wienerroither bzw. Pauschallob ( Kammer 1b)

2. Klasse Süd: SV Gmunden Juniors : Kammer 1b - 2:3 (1:1)

85 Varman Ramprogas 2:3

62 Michael Brandt 1:3

47 David Wienerroither 1:2

44 Taiya Ohta 1:1

33 David Wienerroither 0:1

