Union Regau fährt bei Schlusslicht drei Punkte ein

In einer Begegnung der 2. Klasse Süd setzte sich die Union Raika Regau mit 4:2 bei der ASKÖ DMS Pinsdorf durch. Die Begegnung am Sonntag sorgte für zahlreiche aufregende Momente. Während die Regauer ihre Chancen eiskalt nutzten, kämpften die bislang punktelosen Pinsdorfer beherzt, konnten aber letztendlich die fünfte Saisonniederlage nicht verhindern.

Gäste mit früher 3:0-Führung

Die Gäste erwischten einen Traumstart in die Partie. Schon nach 15 Minuten führte die Union mit 1:0, als Ilhan Kuljici nach zwei schnellen Pässen durch die Mitte dem Pinsdorfer Schlussmann keine Chance ließ und souverän einschob. Kurz darauf erhielten die Regauer einen Elfmeter zugesprochen, den abermals Kuljici verwandelte und auf 0:2 stellte.

In der 23. Minute konnte Regau ein weiteres Mal jubeln. Nach einer Ecke kam Denisz Sztoiljkovic frei zum Ball und spitzelte das Leder zum 0:3 ins Netz. Die Pinsdorfer hatten große Schwierigkeiten, in die Partie zu finden, und waren sichtlich geschockt von der Dominanz der Gäste. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang es der ASKÖ, ein Lebenszeichen zu senden. Emirhan Acar tankte sich über die rechte Seite durch und platzierte den Ball perfekt ins lange Eck – das 1:3 in der 28. Minute.

Bogojevic macht Sack zu

Die ASKÖ Pinsdorf war nun überaus motiviert und setzte die Gäste vermehrt unter Druck. Dies zahlte sich in der 45. Minute aus, als Felix Winterbacher einen Stanglpass von der linken Seite zum 2:3 verwandeln konnte.

In der zweiten Halbzeit hatte Regau Probleme, ins Spiel zu finden, und die Pinsdorfer drängten auf den Ausgleich. Ein langer Freistoß in der 74. Minute führte zu einem Kopfball, der jedoch von der Latte hinter das Tor sprang. In der 75. Minute verpasste Sebastian Bergthaler im 1-gegen-1-Duell mit Torwart Lubomir Knaze eine weitere gute Möglichkeit.

Dann schlug Regau eiskalt zu. In der 80. Minute nutzte Arsenije Bogojevic die Unaufmerksamkeit des Pinsdorfer Torwarts, der zu weit aus dem Kasten gekommen war, und hob den Ball ins lange Eck zum 2:4. Das Tor kam wie aus dem Nichts und stellte den alten Abstand wieder her.

In den letzten Minuten versuchte Pinsdorf alles, um noch einmal heranzukommen. Doch die Gäste waren gefährlich, scheiterten aber zwei Mal am Aluminium, zudem fiel ein Kopfball von Dominik Seiringer zu zentral aus. Kurz nachdem Regaus Agustin Bebic die Ampelkarte gesehen hatte, ertönte der Schlusspfiff. Nach 96 spannenden Minuten endete das Spiel mit einem 4:2-Sieg für die Union Raika Regau.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ; ) (1685 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ; ) mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.