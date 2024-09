SPG Grünau/Pettenbach 1b fährt in Lenzing drei Punkte ein

Details Sonntag, 15. September 2024 19:43

In einem Duell in der 2. Klasse Süd setzte sich die SPG Grünau/Pettenbach 1b mit 3:1 beim ATSV Lenzing durch. Nach einem temporeichen Start und einem ausgeglichenen Spielverlauf gelang es den Gästen, sich am Ende entscheidend durchzusetzen. Der Sieg der SPG wurde durch Tore von Quentin Kreiseder, Umut Sevinc und Enes Simsek besiegelt, während für die Lenzinger Heimkehrer Stefan Sammer traf.

Torreicher Beginn

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der sechsten Minute gelang Grünau/Pettenbach die Führung durch Quentin Kreiseder. Der Treffer resultierte aus einem langen Querpass von Umut Sevinc, der Kreiseder am Fünfmeterraum fand. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und schob den Ball sicher zur 1:0-Führung ein.

Der ATSV schlug bereits fünf Minuten später zurück. Ein Ballverlust der Gäste im rechten Mittelfeld ermöglichte eine schnelle Flanke der Lenzinger von der linken Seite. Stefan Sammer stand goldrichtig und köpfte den Ball ungehindert zum 1:1-Ausgleich in die Maschen.

Simsek macht den Deckel drauf

In der 38. Minute gelang der SPG erneut die Führung. Enes Simsek spielte einen präzisen Pass von links in den Lauf von Umut Sevinc, der den Ball souverän zum 2:1 für die Gäste verwandelte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach der Pause drängte der ATSV Lenzing vehement auf den Ausgleich. Die Heimischen hatten mehrere Eckbälle in Serie, konnten jedoch keinen Nutzen daraus ziehen. Bis zur 75. Minute war das Spiel ausgeglichen, beide Mannschaften kämpften um jeden Ball.

In der 79. Minute fiel dann die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Enes Simsek erzielte mit einem weiteren Treffer das 3:1 für Grünau/Pettenbach 1b. Trotz der weiteren Bemühungen der Lenzinger, das Blatt noch zu wenden, blieb es bis zum Schluss beim 3:1 für die Gäste. Die letzten Minuten des Spiels zeigten weiterhin die Spielfreude der Lenzinger, die jedoch keine weiteren Treffer erzielen konnten. Mit dem Schlusspfiff stand der 3:1-Sieg der SPG Grünau/Pettenbach 1b fest.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Lankmaier (1050 Bonuspunkte)

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing : Grünau/Pettenbach 1b - 1:3 (1:2)

79 Enes Simsek 1:3

38 Umut Sevinc 1:2

11 Stefan Sammer 1:1

6 Quentin Kreiseder 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Lankmaier mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

