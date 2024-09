6:1! SV Gmunden Juniors feiern Kantersieg

Der SV Gmunden Juniors hat sich in der sechsten Runde der 2. Klasse Süd mit einem klaren 6:1-Sieg gegen den TSV Timelkam durchgesetzt. In einem unterhaltsamen Spiel in der LSP-Arena zeigten die Juniors vor allem in der zweiten Halbzeit ihre Klasse und ließen den Gästen keine Chance. Florian Laska avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner, während Taiya Ohta und Varman Ramprogas die weiteren Tore für die Hausherren beisteuerten. Timelkam konnte nur kurzzeitig Hoffnung schöpfen, als Siegfried Stockinger den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte.

Juniors setzen sich langsam durch

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der 5. Minute hatten die Gastgeber ihre erste gute Chance. Taiya Ohta wühlte sich durch die Abwehr der Timelkamer, doch sein Schuss ging deutlich am Tor vorbei. In der 7. Minute wurden auch die Gäste erstmals gefährlich, als ein Freistoß von Siegfried Stockinger SVG-Goalie Kevin Eigner zu einer Glanzparade zwang.

Die Partie war zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 10. Minute verhinderte die Abwehr der Juniors nach einem gefährlichen Stanglpass von Nico Haslinger einen möglichen Führungstreffer der Gäste. Auch ein Distanzschuss von Jonathan Kösters in der 32. Minute verfehlte das Tor der Juniors nur knapp.

Das Spiel wurde zwischendurch von zwei Schockmomenten überschattet: TSV-Spieler Bernhard Stiegler verletzte sich in einem Zweikampf und musste von seinen Kollegen gestützt das Spielfeld verlassen. Gmundens Ralf Gaffga stürzte beim Versuch, einen Ball im Spiel zu halte auf die Laufbahn und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

In der 35. Minute hatten die Gmundner Juniors die Riesenchance zur Führung. Varman Ramprogas flankte präzise auf Florian Laska, der jedoch völlig unbedrängt am Tor vorbeiköpfte. Drei Minuten später scheiterte auch Michael Heininger mit einem Abschluss an TSV-Goalie Leitner. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang den Hausherren der verdiente Führungstreffer. Nach einem Ping-Pong-Spiel im Timelkamer Strafraum drückte Florian Laska die Kugel zur 1:0-Führung über die Linie.

Gmunden dominiert das Geschehen

Die zweite Halbzeit begann furios für die SV Gmunden Juniors. Direkt nach dem Wiederanpfiff schalteten die Hausherren gleich wieder in den Angriffsmodus. In der 48. Minute erhöhte Taiya Ohta nach einem schön herausgespielten Angriff auf 2:0. Nur drei Minuten später legte Ohta nach und erzielte mit einem sehenswerten Volley-Schuss das 3:0.

Die Gäste aus Timelkam kamen in der 54. Minute fast zum Anschlusstreffer, doch Mark Major setzte die Kugel knapp neben das Tor. In der 55. Minute gelang es Siegfried Stockinger, den Rückstand zu verkürzen. Er nutzte die mangelnde Konsequenz der Gmundner Abwehr und erzielte mit einem wuchtigen Schuss das 3:1.

Doch die Hoffnung der Gäste währte nicht lange. In der 59. Minute stellte Varman Ramprogas den alten Abstand wieder her, als er nach einem schön herausgespielten Angriff aus kurzer Distanz unbedrängt einschoss. Nun war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. In der 76. Minute ließ Florian Laska zwei Gegenspieler aussteigen und versenkte die Kugel aus rund 18 Metern unhaltbar im Tor zum 5:1.

Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Laska. In der 85. Minute marschierte er durch die Timelkamer Abwehr und lupfte den Ball über Tormann Leitner zum 6:1-Endstand. Kurz darauf endete die Partie, und die Gmundner Juniors konnten einen verdienten Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Markus Medl (5607 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Markus Medl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.