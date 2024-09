Punkteteilung in der Robex Arena: SPG Grünau/Pettenbach 1b und Kammer 1b trennen sich unentschieden

In einem spannenden Spiel der 6. Runde der 2. Klasse Süd trennten sich die SPG Grünau/Pettenbach 1b und der SK Kammer 1b mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten in der Robex Arena eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern eine packende Partie. Das Heimteam konnte früh in Führung gehen, doch die Gäste glichen in der zweiten Halbzeit aus und sicherten sich somit einen verdienten Punkt.

SPG mit Blitzstart

Kaum hatte das Spiel begonnen, gelang der SPG Grünau/Pettenbach 1b ein Traumstart. Bereits in der 2. Minute nutzte Quentin Kreiseder eine Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft des SK und schob den Ball souverän zum 1:0 ein. Die frühe Führung gab den Gastgebern zunächst Selbstvertrauen, doch auch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken und fanden schnell ins Spiel.

In der 20. Minute zeigte Kammer gefällige Spielzüge, doch die Torchance kreierte erneut die Heimelf. Kurz darauf musste der Torhüter von Grünau/Pettenbach erstmals eingreifen und vereitelte mit einer Glanzparade den Ausgleich.

Frei gleicht aus

Die zweite Halbzeit begann mit einer Chance für die Gäste. Direkt nach dem Anstoß setzte der SK Kammer die Abwehr der Heimelf unter Druck, doch erneut war es der Torhüter von Grünau/Pettenbach, der seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem Ausgleich bewahrte. Die Gäste drängten weiter und wurden schließlich in der 56. Minute belohnt. Leonhard Frei erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:1 und brachte den SK Kammer zurück ins Spiel.

Die Hausherren antworteten mit einem gefährlichen Angriff, als Quentin Kreiseder bis in den Strafraum vordrang und Umut Sevinc bediente. Dessen Schuss wurde jedoch vom gegnerischen Torhüter zur Ecke abgewehrt. Christoph Klinger hatte in der 73. Minute eine weitere Möglichkeit für die Heimelf, doch sein Torschuss wurde ebenfalls zur Ecke geklärt.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Die Heimmannschaft drängte auf den Siegtreffer, doch auch die Gäste zeigten sich kämpferisch. Ein kurioser Moment ereignete sich in der 81. Minute, als der Lokführer der Almtalbahn ein Hupkonzert veranstaltete, um die Fans auf der Tribüne zu unterhalten.

Die Schlussminuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden, und beide Teams teilten sich die Punkte. Die SPG Grünau/Pettenbach 1b und der SK Kammer 1b boten den Zuschauern eine spannende Partie mit vielen Höhepunkten. Trotz der Punkteteilung können beide Mannschaften auf eine solide Leistung blicken und gehen mit einem verdienten Punkt aus diesem Aufeinandertreffen hervor.

