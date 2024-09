ATSV Timelkam siegt knapp gegen ASKÖ Ebensee

Details Samstag, 21. September 2024 23:06

In der sechsten Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) setzte sich der ATSV Timelkam mit einem knappen 1:0 gegen ASKÖ Ebensee durch. Die Partie war von Anfang an hart umkämpft und bot den Zuschauern eine Vielzahl an aufregenden Momenten. Trotz klarer Überlegenheit der Ebenseer konnten die Timelkamer durch ein unglückliches Eigentor von David Keck den entscheidenden Treffer erzielen und den Sieg sichern.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Bereits zu Beginn der Partie zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die drei Punkte zu holen. In der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und der Kampf um die Kontrolle begann sofort. Die Gäste aus Ebensee zeigten früh ihre Offensivstärke und setzten die Abwehr des ATSV Timelkam unter Druck. In der 32. Minute jubelten die Ebenseer über ein vermeintliches Tor, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

ASKÖ Ebensee hatte weiterhin die besseren Chancen und kam in der 39. Minute durch einen starken Schuss von Großpointer aus 25 Metern dem Führungstreffer nahe. Der Ball verfehlte das lange Kreuzeck nur knapp. Trotz dieser Möglichkeiten blieb es zunächst beim 0:0.

Völlig unerwartet fiel dann in der 45. Minute das entscheidende Tor. Der ATSV Timelkam ging durch ein sehenswertes Eigentor von David Keck in Führung. Der Ball wurde von außerhalb des 16-Meter-Raums unglücklich ins eigene Netz befördert. Dieser Treffer war ein Schock für die spielbestimmenden Ebenseer, die bis dahin die besseren Chancen gehabt hatten. Mit dem 1:0 für die Timelkamer ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Ebensee vergibt zahlreiche Chancen

Nach dem Wiederanpfiff verstärkte ASKÖ Ebensee den Druck und war entschlossen, den Rückstand aufzuholen. In der 67. Minute vergaben die Gäste erneut eine große Chance, als sie wiederholt nicht in der Lage waren, die Timelkamer Abwehr zu durchbrechen und den Ausgleich zu erzielen. Es war eine frustrierende Phase für die Ebenseer, die ihre Chancen einfach nicht in Tore ummünzen konnten.

Die letzte Großchance der Partie hatte ASKÖ Ebensee in der 90. Minute. Ein vielversprechender Angriff endete mit einem Schuss, der knapp an der Stange vorbeiging. Es schien, als wäre den Ebenseern das Glück an diesem Tag nicht hold. Mit dieser vergebenen Möglichkeit schwand die Hoffnung auf den späten Ausgleich endgültig.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte den 1:0-Sieg für den ATSV Timelkam. Die Timelkamer konnten trotz einer dominanten Vorstellung der Gäste die drei Punkte einfahren und feierten einen glücklichen, aber hart erkämpften Sieg. Für ASKÖ Ebensee war es ein bitterer Nachmittag, an dem sie trotz vieler Chancen ohne Punkte nach Hause fahren mussten.

2. Klasse Süd: Timelkam : ASKÖ Ebensee - 1:0 (1:0)

45 Eigentor durch David Keck 1:0

