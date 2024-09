ATSV Lenzing triumphiert mit 6:1 gegen SV Bad Ischl 1b

Details Sonntag, 22. September 2024 21:15

In der 6. Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) setzte sich der ATSV Lenzing souverän gegen den SV Bad Ischl 1b mit einem klaren 6:1 durch. Die Gäste dominierten das Spiel von Anfang an und ließen den Bad Ischlern kaum eine Chance. Besonders Manuel Alexander und Markus Bauer waren die herausragenden Akteure des Abends, die die Lenzinger zum Sieg führten.

Ein Blitzstart für ATSV Lenzing

Das Spiel begann mit einem furiosen Auftakt von ATSV Lenzing. Bereits in der 17. Minute setzte Manuel Alexander das erste Ausrufezeichen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später folgte der nächste Treffer für Lenzing durch Simon Andreas Mayrhofer, der in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Das Team von ATSV Lenzing zeigte von Anfang an eine hohe Effektivität und bestrafte die Fehler der Bad Ischler gnadenlos.

Die Dominanz der Lenzinger setzte sich fort, und in der 21. Minute schlug Manuel Alexander erneut zu, als er zum 3:0 einnetzte. Der SV Bad Ischl 1b war in dieser Phase des Spiels sichtlich überfordert und fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gäste.

Ein Hoffnungsschimmer und das endgültige Aus

In der 33. Minute gelang den Bad Ischlern jedoch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Kilian Eisl erzielte mit einem absoluten Traumtor den Anschlusstreffer zum 1:3. Dieses Tor brachte kurzzeitig neue Energie in die Mannschaft von SV Bad Ischl 1b, doch die Lenzinger ließen sich nicht beirren und spielten weiterhin dominant.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem starken Auftreten der Lenzinger. In der 75. Minute stellte Markus Bauer den alten Abstand wieder her und erzielte das 4:1 für ATSV Lenzing. Damit war der Widerstand der Bad Ischler endgültig gebrochen.

Manuel Alexander zeigte auch in der Schlussphase des Spiels seine Torjägerqualitäten und erhöhte in der 81. Minute auf 5:1. Die Bad Ischler waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und konnten dem Druck der Gäste nichts mehr entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Markus Bauer, der in der 90. Minute zum 6:1 Endstand traf. Mit diesem Tor besiegelte er die Niederlage des SV Bad Ischl 1b und krönte den überragenden Auftritt des ATSV Lenzing an diesem Tag.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 6:1-Sieg für ATSV Lenzing. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen den Bad Ischlern keine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

2. Klasse Süd: Bad Ischl 1b : ATSV Lenzing - 1:6 (1:3)

90 Markus Bauer 1:6

81 Manuel Alexander 1:5

75 Markus Bauer 1:4

33 Kilian Eisl 1:3

21 Manuel Alexander 0:3

20 Simon Andreas Mayrhofer 0:2

17 Manuel Alexander 0:1

