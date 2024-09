Remis zwischen TSV Timelkam und SPG Grünau/Pettenbach 1b

Details Samstag, 28. September 2024 07:44

Ein mitreißendes Spiel in der 2. Klasse Süd (OÖ) endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden zwischen dem TSV Timelkam und der SPG Grünau/Pettenbach 1b. In einer Partie, die besonders in der zweiten Halbzeit an Dramatik kaum zu überbieten war, erkämpften sich die Hausherren nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt. Herausragender Akteur war Jonathan Kösters, der mit einem Doppelpack den TSV Timelkam wieder ins Spiel brachte.

Erste Halbzeit: Überlegenheit der Gäste

Das Spiel begann pünktlich und die ersten Minuten zeigten, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die drei Punkte zu holen. Doch es war die SPG Grünau/Pettenbach 1b, die das Spielgeschehen früh an sich riss und bereits in der 22. Minute in Führung ging. Timo Kührer erzielte das 0:1 für die Gäste per Elfmeter und sorgte damit für die erste große Freude aufseiten der Grünau/Pettenbach 1b.

Die Timelkamer bemühten sich um eine schnelle Antwort, jedoch zeigte sich die Defensive der Gäste als schwer zu überwinden. Umut Sevinc von Grünau/Pettenbach 1b sorgte in der 25. Minute mit einem starken Schuss, der die Latte traf, für eine weitere Schrecksekunde bei den Gastgebern. Wenige Minuten später, in der 35. Minute, war es dann Ben Zehetner, der auf 0:2 erhöhte. Der TSV Timelkam fand bis zur Pause keine Mittel gegen die gut organisierte Verteidigung der Gäste und ging mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd des TSV Timelkam

Die zweite Halbzeit begann mit einer deutlichen Leistungssteigerung des TSV Timelkam. Die Hausherren drängten auf den Anschlusstreffer und wurden in der 60. Minute belohnt. Jonathan Kösters traf zum 1:2 und brachte damit neuen Schwung in das Spiel der Timelkamer.

Motiviert durch den Anschlusstreffer, setzte der TSV Timelkam die Gäste weiter unter Druck. Eine 100-prozentige Chance vergab das Heimteam in der 71. Minute, als man das leere Tor nicht traf. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und kämpften weiter.

Schließlich sollten die Bemühungen des TSV Timelkam doch belohnt werden. In der 69. Minute war es erneut Jonathan Kösters, der zum 2:2 traf und damit den verdienten Ausgleich erzielte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten beide Teams noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine weiteren Tore zu. Somit endete das spannende Spiel mit einem 2:2-Unentschieden.

2. Klasse Süd: TSV Tim. : Grünau/Pettenbach 1b - 2:2 (0:2)

69 Jonathan Kösters 2:2

60 Jonathan Kösters 1:2

35 Ben Zehetner 0:2

22 Timo Kührer 0:1

