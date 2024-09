SV Gmunden Juniors feiert spektakulären 8:2-Sieg gegen ASKÖ Ebensee

Details Samstag, 28. September 2024 07:50

In der siebten Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) trafen die SV Gmunden Juniors auf ASKÖ Ebensee. Nach einem scheinbar hoffnungslosen Rückstand zur Halbzeit gelang den Juniors ein unglaublicher Aufholsieg. Die zweite Halbzeit war geprägt von einem wahren Torregen, angeführt von Florian Laska und Florian Zierlinger, die das Spiel komplett drehten und einen beeindruckenden 8:2-Endstand erreichten.

Früher Rückstand für die Gastgeber

Die Partie begann mit einem schnellen Angriffsspiel, doch es waren die Gäste von ASKÖ Ebensee, die zuerst zuschlugen. Bereits in der 13. Minute erzielte Peter Paveronschütz das 1:0 für die Ebenseer. Diese frühe Führung verlieh den Gästen Selbstvertrauen, und sie setzten die Juniors weiterhin unter Druck. In der 22. Minute war es dann Daniel Militky, der per Elfmeter auf 2:0 erhöhte und damit die Dominanz von ASKÖ Ebensee in der ersten Halbzeit untermauerte.

Die SV Gmunden Juniors taten sich schwer, ihren Rhythmus zu finden, und so ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause. Die Gäste schienen sich ihrer Sache sicher zu sein, doch was dann folgte, sollte ihnen das Gegenteil beweisen.

Das unglaubliche Comeback

Nach dem Wiederanpfiff präsentierten sich die SV Gmunden Juniors wie verwandelt. Florian Laska eröffnete den Torreigen in der 63. Minute mit dem 1:2-Anschlusstreffer. Zwei Minuten später, in der 65. Minute, glich Letztgennanter das Spiel mit seinem zweiten Tor zum 2:2 aus und brachte sein Team damit zurück ins Spiel.

Die Juniors drängten weiter nach vorne und es dauerte nur bis zur 72. Minute, als Florian Zierlinger das 3:2 erzielte und damit die Führung für die Gastgeber übernahm. Der Bann schien gebrochen, und ASKÖ Ebensee hatte dem Ansturm der Juniors nichts mehr entgegenzusetzen.

In der 83. Minute schlug Florian Laska erneut zu und erhöhte auf 4:2. Nur zwei Minuten später, in der 85. Minute, war es wieder Zierlinger, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:2 markierte. Das Spiel war nun endgültig entschieden, doch die Juniors hatten noch nicht genug.

Givi Gelashvili trug sich in der 89. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und erzielte das 6:2. Kurz darauf folgte die nächste Hiobsbotschaft für ASKÖ Ebensee, als Jan Motejlek in der 88. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah und sein Team damit weiter schwächte.

In den Schlussminuten zeigten die SV Gmunden Juniors keine Gnade. Florian Zierlinger machte in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer das 7:2 perfekt. Sekunden später legte Florian Laska mit seinem vierten Tor des Abends zum 8:2-Endstand nach.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem überragenden Sieg für die SV Gmunden Juniors. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit zeigten sie in der zweiten Hälfte eine unglaubliche Moral und Treffsicherheit, die schließlich zu einem denkwürdigen 8:2-Triumph führte.

