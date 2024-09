Union Regau feiert in Top-Spiel 1:0-Sieg und löst Neukirchen/Altmünster an der Tabellenspitze ab

In einem hart umkämpften Top-Spiel der 2. Klasse Süd gelang der Union Regau ein knapper 1:0-Sieg gegen den SK Polar Neukirchen/Altmünster. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte ein spätes Tor in der 88. Minute die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Beide Teams zeigten starke Defensivleistungen, doch letztlich war es die Union, die die entscheidende Aktion setzte und den Gegner an der Tabellenspitze ablöste.

Chancenarme erste Halbzeit

Die Begegnung begann verhalten, beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Minuten des Spiels ab und fanden nur langsam ins Spiel. In der 7. Minute gab es die ersten Ansätze, doch echte Torchancen blieben zunächst aus. Der erste vielversprechende Angriff der Union erfolgte in der 14. Minute, als Matej Andrijevic über die linke Seite durchbrach, sein Pass in die Mitte jedoch keinen Abnehmer fand.

Auch die Neukirchner kamen zu ihrer ersten Gelegenheit: Nermin Jahic zog von außerhalb des Strafraums ab, doch der Regauer Torhüter Lubomir Knaze hatte keine Mühe, den Ball zu halten. Weitere Chancen der Gäste folgten in der 22. und 28. Minute, als erst ein Kopfball nach einer Ecke und später ein Stanglpass in die Mitte knapp ihr Ziel verfehlten.

Auch die Regauer hatten ihre Momente, besonders in der 32. Minute, als eine zu lange Flanke Ilhan Kuljici fand, der jedoch knapp am langen Eck vorbeischoss. Trotz einiger vielversprechender Ansätze endete die erste Halbzeit ohne Tore, da beide Abwehrreihen konzentriert arbeiteten und die Angriffe des Gegners meist frühzeitig unterbanden.

Späte Entscheidung durch Bogojevic

Die zweite Halbzeit begann mit einer Riesenchance für Neukirchen: Mark Hernady stand in der 47. Minute allein vor dem Regauer Tor, scheiterte jedoch am glänzend aufgelegten Torhüter Knaze. Die Union Regau hatte in der 55. Minute eine gute Freistoßposition, aus der jedoch kein Kapital geschlagen werden konnte.

In der 57. Minute musste der Neukirchner Torwart Filip Brkic sein Können unter Beweis stellen, als er einen scharf getretenen Freistoß von Eldar Sahbegovic an die Stange lenkte. Die Partie blieb danach weitgehend ruhig, ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Erst in den letzten Minuten nahm das Spiel wieder an Fahrt auf.

Die Regauer erspielten sich in der 86. Minute eine Kopfballchance, die jedoch ungenutzt blieb, als Matej Andrijevic nach einem Freistoß über das Tor köpfte. Nur eine Minute später hatte Eldar Sahbegovic eine weitere Kopfballgelegenheit, die ebenfalls das Ziel verfehlte. Die entscheidende Szene des Spiels folgte in der 88. Minute: Nach einer hervorragenden Vorarbeit von Matej Andrijevic kam der Ball zu Arsenije Bogojevic, der aus 20 Metern ins untere Eck abschloss und somit das erlösende 1:0 für die Union Regau erzielte.

Die Neukirchner versuchten in den verbleibenden Minuten, den Ausgleich zu erzielen, doch die Union-Defensive stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. Nach 90 Minuten beendete Schiedsrichter Glück das Spiel, und die Regauer durften sich über einen hart erkämpften, aber verdienten 1:0-Sieg und die Tabellenführung freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ; ) (1865 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ; ) mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.