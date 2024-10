Dezimierter Tabellenführer siegt in Aurach dank Last-Minute-Tor

In einem Duell der 2. Klasse Süd trafen der noch sieglose SV Aurach und Tabellenführer Union Raika Regau aufeinander. Die Partie verlief über lange Strecken torlos und mit wenigen Highlights, ehe ein spätes Tor von Matej Andrijevic die Entscheidung brachte. Trotz Unterzahl siegte der Ligaprimus knapp mit 1:0. Der Nachzügler hatte einige Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen, während die Regauer durch eine Standardsituation in letzter Minute das Spiel für sich entschieden.

Ausgeglichene erste Hälfte ohne Tore

Das Spiel begann verhalten, mit zwei Mannschaften, die sich zunächst abtasteten. Die erste nennenswerte Aktion der Regauer erfolgte in der 23. Minute, als Ilhan Kuljici einen guten Abschluss verzeichnete, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Trotz eines vielversprechenden Angriffs in der 31. Minute, eingeleitet von Tobias Trieb und vollendet durch Dominik Seiringer, konnte die Defensive der Auracher klären und ließ keinen Treffer zu. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei einem 0:0, wobei beide Teams sich in der Offensive schwer taten und klare Torchancen Mangelware waren.

Der SV Aurach, angefeuert von den heimischen Fans, zeigte in der zweiten Halbzeit mehr Engagement. In der 57. Minute startete Haris Dzelilovic einen Angriff über die linke Seite, wurde jedoch von der Regauer Abwehr gestoppt. Die Partie nahm in der 63. Minute eine Wendung, als der Regauer Agustin Bebic nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen musste.Der Druck der Auracher stieg, und in der 71. Minute bot sich eine gute Freistoßposition knapp am 16er, die jedoch ungenutzt blieb, als Christoph Riedl antrat und der Schuss über das Tor ging.

Regau in Unterzahl, aber effektiv

Kurz vor Schluss, in der 87. Minute, hielt der Auracher Torwart einen starken Freistoß von Andrija Andrijevic und klärte zur Ecke. Eine Großchance für den SVA bot sich, als Benedikt Urich den Ball in die Mitte brachte, doch Haris Dzelilovic konnte den Ball nicht im Netz unterbringen.

Als sich alle bereits mit einem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, nutzte Union Regau in der 90. Minute eine chaotische Szene nach einem Eckstoß. Matej Andrijevic stand goldrichtig und vollendete zum 1:0 für die Gäste. Diese späte Führung war letztendlich entscheidend, und die Regauer sicherten sich trotz Unterzahl einen knappen Sieg.

Der SV Aurach konnte die sich bietenden Gelegenheiten nicht verwerten und musste sich am Ende knapp geschlagen geben. Die Union Regau zeigte sich effizient, verließ als glücklicher Sieger den Platz und festigte die Tabellenführung.

