SV Gmunden Juniors bezwingen Gschwandt 1b mit 3:1

In der 8. Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) setzten sich die SV Gmunden Juniors gegen Union Gschwandt 1b mit 3:1 durch. Die Juniors legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg, als sie mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen. Trotz eines Anschlusstreffers durch die Gäste in der zweiten Hälfte, besiegelten die Gastgeber ihren Sieg durch ein weiteres Tor in der Schlussphase des Spiels.

Frühe Führung durch die Juniors

Die SV Gmunden Juniors starteten mit einem Paukenschlag in die Partie und übernahmen früh die Kontrolle. Bereits in der 6. Spielminute konnten die Gastgeber ihre Offensivkraft unter Beweis stellen, als Emin Bajric den Ball zum 1:0 in den Maschen versenkte. Dieser frühe Treffer setzte die Marschroute für die Juniors, die auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit das Spielgeschehen dominierten.

Gegen Ende der ersten Hälfte gelang den Juniors ein weiterer wichtiger Treffer. Taiya Ohta war zur Stelle und erhöhte in der 45. Minute auf 2:0 für die Hausherren. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, während Gschwandt 1b noch nach einer Antwort auf die druckvolle Offensive der Gmundner suchte.

Gschwandt 1b kämpft zurück, aber Gmunden hält stand

Nach der Pause kam Union Gschwandt 1b deutlich motivierter aus der Kabine und suchte nach Möglichkeiten, das Spiel zu drehen. Ihre Bemühungen wurden in der 60. Minute belohnt, als David Windischbauer einen präzisen Angriff mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 abschloss. Dieser Treffer sorgte für neue Hoffnung bei den Gästen und machte die Begegnung wieder spannend.

Doch die Gastgeber behielten die Nerven und antworteten mit einer soliden Defensivleistung, während sie weiterhin nach vorne spielten. Ihre Bemühungen zahlten sich aus, als Florian Laska in der 75. Minute den Vorsprung wieder auf zwei Tore erhöhte. Sein Treffer zum 3:1 war ein wichtiger Schritt zur endgültigen Entscheidung des Spiels.

In den Schlussminuten verlor Gschwandt 1b Alexander Heidecker durch eine Gelb-Rote Karte in der 88. Minute, was die Chancen auf ein Comeback zusätzlich schmälerte. Die SV Gmunden Juniors hielten das Ergebnis souverän bis zum Abpfiff und konnten somit einen verdienten Heimsieg feiern.

2. Klasse Süd: SV Gmunden Juniors : Gschwandt 1b - 3:1 (2:0)

75 Florian Laska 3:1

60 David Windischbauer 2:1

46 Taiya Ohta 2:0

6 Emin Bajric 1:0

Details

