Spektakuläres Comeback im Waldstadion: ATSV Lenzing und Kammer 1b trennen sich 3:3

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:44

In der achten Runde der 2. Klasse Süd (OÖ) zwischen dem ATSV Lenzing und Kammer 1b gab es ein dramatisches 3:3-Unentschieden. Die Partie im Waldstadion bot den Zuschauern von Beginn an eine Achterbahn der Gefühle. Nach einer zunächst deutlichen Führung der Gäste kämpften sich die Lenzinger zurück ins Spiel und sicherten sich durch ein spätes Tor von Stefan Sammer einen verdienten Punkt. Beide Teams zeigten sich engagiert und lieferten sich bis zum Schluss einen spannenden Schlagabtausch.

Frühe Führung und Kammer's Dominanz

Das Spiel begann schwungvoll, als der ATSV Lenzing bereits in der 8. Minute durch Lukas Martin Schuster in Führung ging. Doch die Freude währte nicht lange, denn Kammer 1b antwortete schnell. Leonhard Frei sorgte in der 21. Minute für den Ausgleich, bevor ein Eigentor des Lenzinger Torwarts nach einem Lattenkracher von Florian Josef Auer die Gäste in der 26. Minute in Führung brachte. Nur zwei Minuten später baute Elias Bachmaier die Führung auf 1:3 aus, und es schien, als hätte Kammer 1b das Spiel im Griff.

In dieser Phase dominierte Kammer 1b das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen für die Hausherren zu. Die Lenzinger schienen verunsichert und fanden keinen Zugriff auf das Spiel. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.

Lenzinger Aufholjagd und dramatisches Finale

Nach der Halbzeitpause zeigten die Lenzinger jedoch ein ganz anderes Gesicht. Mit neuer Energie drängten sie auf den Anschlusstreffer, der schließlich in der 52. Minute durch Stefan Sammer gelang. Dieser Treffer brachte den ATSV zurück ins Spiel und die Stimmung im Waldstadion kippte zugunsten der Heimfans. Trotz einiger Chancen blieb das Spiel bis zur Schlussphase offen.

In der 83. Minute verpasste Markus Bauer eine gute Gelegenheit, das Spiel auszugleichen, aber Lenzing ließ sich nicht entmutigen. In einer hektischen Schlussphase hatte Kammer 1b noch eine große Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch der Schuss ging knapp vorbei. Dann, in der 90. Minute, brach Stefan Sammer erneut durch und erzielte das viel umjubelte 3:3 für die Lenzinger.

Das Spiel endete nach 96 spannenden Minuten mit einem gerechten Unentschieden. Beide Teams hatten Gelegenheiten, den Sieg zu erringen, aber letztlich war das 3:3 das Resultat eines aufregenden und hart umkämpften Spiels. Der ATSV Lenzing bewies große Moral und belohnte sich mit einem Punktgewinn, während Kammer 1b trotz ihrer Führung nicht den erhofften Sieg einfahren konnte.

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing : Kammer 1b - 3:3 (1:3)

92 Stefan Sammer 3:3

52 Stefan Sammer 2:3

28 Elias Bachmaier 1:3

26 Florian Josef Auer 1:2

21 Leonhard Frei 1:1

8 Lukas Martin Schuster 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.