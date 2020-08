Mondsee Juniors mit trockenem Sieg gegen Lenzing

Details Samstag, 29. August 2020 15:45

Der ATSV Lenzing Modal hatte am Freitag gegen die Union Mondsee Juniors mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ATSV Lenzing bereits in Front. Armin Salihovic markierte in der fünften Minute nach einem guten Spielzug der Gäste die Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Hismael King bereits wenig später besorgte (9.). Die Juniors aus Mondsee übernahmen mehr Spielanteile und kamen zu besseren Gelegenheiten, die aber nicht mehr in Bares umgemünzt werden konnten. Zur Halbzeit war die Partie also noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

In der zweiten Hälfte drückten die Gastgeber den Kontrahenten dann noch mehr in die eigene Hälfte. Vor allem Simon Nußbaumer konnte sich immer wieder toll in Szene setzten. Bei einem Distanzschuss vom erst 16-Jährigen war nur noch die Querlatte die den Führungstreffer verhinderte. In Minute 74 erlöste Emilio Schwaiger seine Jungs dann und machte den Treffer zum 2:1. Lenzing kam nicht mehr wirklich zurück in die Partie und die Mondsee Juniors spielten ihre Partie cool herunter. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Gastgebers.

Die Mondsee Juniors halten nach der dritten Runde bei sechs Treffern, sechs Gegentoren und sechs Punkten, womit sie vorerst einige Plätze gut machen.

Der ATSV Lenzing Modal zählt nach diesem Spiel weiterhin vier Punkte und steht damit noch solide da.

2. Klasse Süd: Union Mondsee Juniors – ATSV Lenzing Modal, 2:1 (1:1)

5 0:1 Armin Salihovic

9 1:1 Hismael King

74 2:1 Emilio Schwaiger

