Zell am Moos hatte gegen Aurach am Ende die Nase vorne

Details Sonntag, 30. August 2020 23:30

Bei der Union Raiffeisen Zell am Moos gab es für den SV Aurach nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 3:4. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Dabei sah es anfangs besser für die Gäste aus. Für den Führungstreffer des SV Aurach zeichnete Werner Brunnbauer verantwortlich (11.). Daniel Dorfinger war es, der in der 21. Minute das Spielgerät im Tor des SV Aurach unterbrachte und so den Ausgleich herstellte. Der SV Aurach war davon unbeeindruckt und brachte druch Dominik Trückl den Ball zum 2:1 über die Linie (23.). Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Christoph Grabner aufseiten der Union Zell/Moos das 2:2 (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Peter Breuer drehte die Partie aber zugunsten der Heimischen und versenkte die Kugel zum 3:2 (51.). Jan Hornat ließ sich in der 76. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:3 für den SV Aurach. Es ging hin und her, bis zur letzten Minute. Dass Zell/Moos in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Adel Khalili, der in der 82. Minute zur Stelle war. Am Schluss gewann die Union Raiffeisen Zell am Moos gegen den SV Aurach.

Bei der Union Zell/Moos präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Trotz des Sieges bleibt die Heimmannschaft auf Platz zwei.

In dieser Saison sammelte der SV Aurach bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

2. Klasse Süd: Union Raiffeisen Zell am Moos – SV Aurach, 4:3 (2:2)

11 0:1 Werner Brunnbauer

21 1:1 Daniel Dorfinger

23 1:2 Dominik Trueckl

40 2:2 Christoph Grabner

51 3:2 Peter Breuer

76 3:3 Jan Hornat

82 4:3 Adel Khalili

