Bad Ischl 1b verschenkt 2:0-Führung gegen Pinsdorf

Details Montag, 07. September 2020 10:50

Pinsdorf fügte dem SV Bad Ischl 1b am Sonntag die zweite Saisonniederlage bei und siegte mit 4:3. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Schiedsrichter Arthur Reinsprecht eröffnete die Partie und schon brannte es im heimischen Strafraum. Gleich zu Spielbeginn traf Bad Ischl 1b zur frühen Führung (5.). Josef Wimmer konnte sich einen langen Ball über die Abwehr des Kontrahenten perfekt mitnehmen und einschieben. Bereits in der 14. Minute erhöhte Josip Serdar den Vorsprung der Gäste. Nemanja Spasojevic war zur Stelle und markierte nach einer tollen Vorarbeit von Ajdin Cirkin das 2:1 der ASKÖ Pinsdorf (35.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat, denn das 2:2 von Pinsdorf stellte Spasojevic sicher (46.). Der jetzige Doppeltorschütze wurde optimal von Viktor Hoffmann bedient.

Pinsdorf dreht die Partie vollkommen

Hoffmann war es, der nach dem Seitenwechsel traf und das 3:2 zugunsten des Heimteams herstellte(60.). Angelo Serdar beförderte das Leder zum 3:3 des SV Bad Ischl 1b in die Maschen (73.). Die Zeichen standen bis kurz vor Ende auf Remis. Der Treffer zum 4:3 sicherte der ASKÖ Pinsdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hoffmann in diesem Spiel (86.). Der Pinsdorfer Offensivmann nahm sich dem Elfmeter an und verwandelte eiskalt. Die Zeichen standen auf Sieg für Bad Ischl 1b, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Durch den Sieg machte Pinsdorf in der Tabelle vier Plätze gut und steht nun in der Mitte des Klassements.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der SV Bad Ischl 1b derzeit auf dem zwölften Rang.

Beide Mannschaften müssen vor allem an der Defensive arbeiten, da man mehr Tore bekommt als man schießen kann.

2. Klasse Süd: ASKÖ Pinsdorf – SV Bad Ischl 1b, 4:3 (2:2)

5 0:1 Josef Elias Wimmer

14 0:2 Josip Serdar

35 1:2 Nemanja Spasojevic

46 2:2 Nemanja Spasojevic

60 3:2 Viktor Hoffmann

73 3:3 Angelo Serdar

86 4:3 Viktor Hoffmann

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?